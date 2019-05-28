Искусственные деревья, которые могут очищать воздух, создали В США

Источник материала: Аргументы и факты

Комментарий «АиФ»: в США создали искусственные деревья, которые могут очищать воздух от загрязнений. Технология позволяет улавливать углерод из атмосферы без механического всасывания воздуха.

Специальная система фильтрует потоки ветра, улавливает молекулы углерода и позволяет повторно использовать его, причем предполагает наиболее дешевый способ улавливания CO2 – менее $100 за 1 тонну. Сейчас «деревья» планируют внедрять кластерами, каждый из которых состоит из 12 «стволов». Систему собираются протестировать на экспериментальной ферме.

Ученые убеждены: улавливание и хранение углерода позволят бороться с глобальным потеплением и загрязнением окружающей среды. И, возможно, за такими деревьями – будущее планеты.