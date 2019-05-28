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Искусственные деревья, которые могут очищать воздух, создали В США

29.05.2019 17:37 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Искусственные деревья, которые могут очищать воздух, создали В США
Фото из открытых источников

 Комментарий «АиФ»: в США создали искусственные деревья, которые могут очищать воздух от загрязнений. Технология позволяет улавливать углерод из атмосферы без механического всасывания воздуха.

Специальная система фильтрует потоки ветра, улавливает молекулы углерода и позволяет повторно использовать его, причем предполагает наиболее дешевый способ улавливания CO2 – менее $100 за 1 тонну. Сейчас «деревья» планируют внедрять кластерами, каждый из которых состоит из 12 «стволов». Систему собираются протестировать на экспериментальной ферме.

Ученые убеждены: улавливание и хранение углерода позволят бороться с глобальным потеплением и загрязнением окружающей среды. И, возможно, за такими деревьями – будущее планеты.

 

 
 
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ГОВОРЯТ, ЧТО будущее Земли - за искусственными деревьями…
 
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