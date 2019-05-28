Какие нарушения фиксирует межрайинспекция охраны животного и растительного мира в водоохранных зонах в Сморгонском районе

Источник материала: Светлы шлях

Результаты проводимых Сморгонской межрайонной инспекцией охраны животного и растительного мира полевых контрольных мероприятий показывают, что требования, касающиеся соблюдения режима водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, отдельными субъектами хозяйствования и гражданами не всегда выполняются.

Отмечаются основные нарушения:

- самовольная застройка прибрежной полосы водных объектов (возведение заборов до береговой линии, препятствующих свободному доступу граждан к водоемам, незаконное строительство иных объектов);

- нарушение режима водоохранных зон и прибрежных полос в части рубки леса, пересадки объектов растительного мира, загрязнения и захламления территории.

Напоминаем заинтересованным лицам, что минимальная ширина водоохранной зоны устанавливается для водоемов и малых рек – 500 метров, больших и средних рек – 600 метров (прибрежная полоса 50 и 100 метров соответственно).

В соответствии с требованиями Водного кодекса Республики Беларусь не допускается:

- ограждение земельных участков на расстоянии менее 5 метров по горизонтали от береговой линии (за исключением земельных участков, предоставленных в установленном порядке для возведения и обслуживания водозаборных сооружений, объектов внутреннего водного транспорта, энергетики, рыбоводных хозяйств, объектов лечебно-оздоровительного назначения, эксплуатация которых непосредственно связана с использованием поверхностных водных объектов);

- размещение лодочных причалов и баз для стоянки маломерных судов за пределами отведенных для этих целей мест, определяемых местными исполнительными и распорядительными органами;

- на расстоянии до 10 метров по горизонтали от береговой линии применение всех видов удобрений и химических средств защиты растений (за исключением их применения при проведении работ, связанных с регулированием распространения и численности дикорастущих растений отдельных видов);

- обработка и распашка земель (почв), за исключением обработки земель (почв) для залужения и посадки защитных лесов, а также при проведении отдельных видов работ в соответствии с законодательством.

В границах прибрежных полос и водоохранных зон действует ряд иных ограничений и запретов, установленных в статьях 53 и 54 Водного кодекса Республики Беларусь.

Также необходимо обратить внимание граждан, являющихся собственниками земельных участков, расположенных в границах водоохранных зон, что проведение работ по благоустройству водоохранных зон, воссозданию элементов благоустройства и размещению малых архитектурных форм в водоохранных зонах осуществляется в соответствии с законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, об охране и использовании земель.

За нарушение режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в водоохранных зонах и прибрежных полосах водных объектов в соответствии со статьей 15.51 КоАП Республики Беларусь предусмотрена ответственность для граждан в виде штрафа в размере до десяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до тридцати базовых величин, а на юридическое лицо – до пятидесяти базовых величин.

Круглосуточный номер «телефона доверия» инспекции (801592) 3-26-74.

Владимир СЕЛЯВКО, старший госинспектор Сморгонской межрайинспекции охраны животного и растительного мира.