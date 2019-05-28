ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Какие нарушения фиксирует межрайинспекция охраны животного и растительного мира в водоохранных зонах в Сморгонском районе

29.05.2019 — Разное | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Светлы шлях

Результаты проводимых Сморгонской межрайонной инспекцией охраны животного и растительного мира полевых контрольных мероприятий показывают, что требования, касающиеся соблюдения режима водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, отдельными субъектами хозяйствования и гражданами не всегда выполняются.

Отмечаются основные нарушения:

- самовольная застройка прибрежной полосы водных объектов (возведение заборов до береговой линии, препятствующих свободному доступу граждан к водоемам, незаконное строительство иных объектов);

- нарушение режима водоохранных зон и прибрежных полос в части рубки леса, пересадки объектов растительного мира, загрязнения и захламления территории.

Напоминаем заинтересованным лицам, что минимальная ширина водоохранной зоны устанавливается для водоемов и малых рек – 500 метров, больших и средних рек – 600 метров (прибрежная полоса 50 и 100 метров соответственно).

В соответствии с требованиями Водного кодекса Республики Беларусь не допускается:

- ограждение земельных участков на расстоянии менее 5 метров по горизонтали от береговой линии (за исключением земельных участков, предоставленных в установленном порядке для возведения и обслуживания водозаборных сооружений, объектов внутреннего водного транспорта, энергетики, рыбоводных хозяйств, объектов лечебно-оздоровительного назначения, эксплуатация которых непосредственно связана с использованием поверхностных водных объектов);

- размещение лодочных причалов и баз для стоянки маломерных судов за пределами отведенных для этих целей мест, определяемых местными исполнительными и распорядительными органами;

- на расстоянии до 10 метров по горизонтали от береговой линии применение всех видов удобрений и химических средств защиты растений (за исключением их применения при проведении работ, связанных с регулированием распространения и численности дикорастущих растений отдельных видов);

- обработка и распашка земель (почв), за исключением обработки земель (почв) для залужения и посадки защитных лесов, а также при проведении отдельных видов работ в соответствии с законодательством.

В границах прибрежных полос и водоохранных зон действует ряд иных ограничений и запретов, установленных в статьях 53 и 54 Водного кодекса Республики Беларусь.

Также необходимо обратить внимание граждан, являющихся собственниками земельных участков, расположенных в границах водоохранных зон, что проведение работ по благоустройству водоохранных зон, воссозданию элементов благоустройства и размещению малых архитектурных форм в водоохранных зонах осуществляется в соответствии с законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, об охране и использовании земель.

За нарушение режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в водоохранных зонах и прибрежных полосах водных объектов в соответствии со статьей 15.51 КоАП Республики Беларусь предусмотрена ответственность для граждан в виде штрафа в размере до десяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до тридцати базовых величин, а на юридическое лицо – до пятидесяти базовых величин.

Круглосуточный номер «телефона доверия» инспекции (801592) 3-26-74.

Владимир СЕЛЯВКО, старший госинспектор Сморгонской межрайинспекции охраны животного и растительного мира.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Результаты проводимых Сморгонской межрайонной инспекцией охраны животного и растительного мира полевых контрольных мероприятий показывают, что требования,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Топ гаджетов для тех, кто ценит свое свободное время
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика