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В Минск привезли скульптуру Осипа Цадкина, которую купили в Нью-Йорке за $341 тыс

29.05.2019 17:37 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Минск привезли  скульптуру Осипа Цадкина «Носитель даров». Ее установили у главного офиса Белгазпромбанка по адресу улица Притыцкого, 60/2. Об этом сообщает TUT.by.

Для справки: Осип Цадкин – скульптор-авангардист, представитель Парижской школы. Он родился в 1890 году в Витебске.  В 15-летнем возрасте перебрался на север Англии, а спустя несколько лет уехал в Париж, где обосновался окончательно. Цадкин участвовал в Первой мировой войне, позже вернулся к занятиям скульптурой. В течение жизни Осип создал свыше 400 скульптур, несколько тысяч рисунков, гравюр и картонов для гобеленов. В 1950 году он получил Гран-при Венецианской Биеннале, а в 1966 году стал Кавалером Ордена Почетного легиона. Его работы выставляют в крупнейших музеях Европы и США.

Скульптуру «Носитель даров», которую иначе называют «Навигатор», Цадкин создал в 1937 году. Человек, занимающий центр композии, в руках которого корабль, – это отсылка к родине автора, к фамильному делу его семьи – судостроению. Теперь статую приобрел Белгазпромбанк: на нью-йоркских торгах аукционного дома Christie’s. Стоимость – 341 тысяча долларов. «Носителя даров» уже установили у офиса, но закрыли от публики. Официальное открытие запланировано на 6 июня в 17:30.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В Минск привезли  скульптуру Осипа Цадкина «Носитель даров». Ее установили у главного офиса Белгазпромбанка по адресу улица Притыцкого, 60/2. Об этом сообщает TUT.by. ...
 
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