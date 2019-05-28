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В Рогачёве машину местного чиновника измазали фекалиями
Источник материала: KYKY>
В Рогачеве произошло неожиданное: автомобиль зампреда Рогачевского райисполкома Сергея Арташкова измазали экскрементами. Кому насолил Арташков – неизвестно. Фотографии
Машину Skoda зампреда атаковали прямо на парковке у дома. Местные жители гадают о причинах экстремального тюнинга: есть версия, что чиновник отказывается разрешить конфликт вокруг строительства парковки у дома №15 по улице Якуба Коласа в Рогачеве. Там беларусы разбились по лагерям: одни требуют появления машиномест, а другие, в свою очередь, не хотят дышать выхлопными газами. Другая версия – месть фракции «автомобилистов». Однако доподлинно мотивы уличных «художников» мы, вероятно, так и не узнаем.
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В Рогачеве произошло неожиданное: автомобиль зампреда Рогачевского райисполкома Сергея Арташкова измазали экскрементами. Кому насолил Арташков – неизвестно....
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