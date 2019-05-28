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Вынесен приговор по делу об убийстве студентки в Кировском районе

29.05.2019 17:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кировский районный суд приговорил обвиняемого в убийстве 19-летней студентки Анастасии Талыш к 11 годам и одному месяцу лишения свободы, сообщили в суде.

19-летняя девушка пропала 29 мая 2018 года, через несколько дней ее нашли мертвой, по подозрению в убийстве был задержан ее 17-летний одногруппник.

Суд признал фигуранта дела виновным в совершении убийства и назначил ему наказание в виде 11 лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, постановив учесть в срок наказания время отбывания под стражей с 11 июня 2018 года. Суд согласился с позицией прокурора по сроку наказания, в свою очередь адвокат в ходе прений настаивал на том, что вина обвиняемого не доказана, сам фигурант дела как на стадии предварительного расследования, так и в суде своей вины не признал.

Приговор суда первой инстанции неокончательный и может быть обжалован в установленном порядке.


О пропаже 19-летней студентки из Кировского района Анастасии Талыш стало известно 29 мая этого года. В этот день она не пришла домой после занятий в Жиличском сельскохозяйственном колледже. 6 июня ее тело было найдено возле деревни Селица. Через неделю был задержан подозреваемый - 17-летний житель Кировского района. Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которую он прошел во время предварительного расследования, показала, что юноша вменяем, и дело направили в суд.


 
 
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Кировский районный суд приговорил обвиняемого в убийстве 19-летней студентки Анастасии Талыш к 11 годам и одному месяцу лишения свободы, сообщили в суде.
 
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