ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сожжение девушки в Бангладеш: в суде требуют казни для 16 человек

29.05.2019 17:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Директор школы заказал жестокое убийство ученицы, которая пожаловалась на сексуальные домогательства с его стороны

В Бангладеш 16 гражданам предъявили обвинение по делу о шокирующем убийстве 19-летней девушки, которая была сожжена заживо после того, как пожаловалась на сексуальные домогательства. Об этом сообщает ВВС.

19-летнюю Нусрат Джахан Рафи облили керосином и подожгли на крыше медресе (исламской школы) 6 апреля.

Это случилось через несколько дней после того, как Нусрат пожаловалась в полицию на домогательства со стороны директора школы.

По версии полиции, директор приказал убить девушку, когда она отказалась снять с него обвинения.

Это дело вызвало массовые протесты в Бангладеш, обратив внимание на уязвимость жертв сексуальных домогательств в стране.


Как сообщает агентство, Рафи подала жалобу в полицию против директора в конце марта, он был арестован. 6 апреля она пошла в школу, чтобы сдать выпускные экзамены. Там люди, одетые в бурки, полностью закрывающие лица, заманили девушку на крышу школы и подожгли.

Они планировали сделать так, чтобы это выглядело как самоубийство, сообщили в полиции, но Рафи, у которой были ожоги 80% тела, смогла подать заявление до того, как умерла 10 апреля.

Среди 16 обвиняемых - учащиеся медресе и два местных политика из правящей партии Лига Авами, которые занимали видные позиции в школе.

Следователи требуют смертной казни для всех подозреваемых.

По словам полицейских, директор признался в суде, что заказал убийство. В общей сложности 12 обвиняемых дали признательные показания. Политики отрицают свою причастность к инциденту.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор школы заказал жестокое убийство ученицы, которая пожаловалась на сексуальные домогательства с его стороны
 
Новости дня
Новости разные
 
Искусственные деревья, которые могут очищать воздух, создали В США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика