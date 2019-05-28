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Сожжение девушки в Бангладеш: в суде требуют казни для 16 человек
Источник материала: Партизан
Директор школы заказал жестокое убийство ученицы, которая пожаловалась на сексуальные домогательства с его стороны
В Бангладеш 16 гражданам предъявили обвинение по делу о шокирующем убийстве 19-летней девушки, которая была сожжена заживо после того, как пожаловалась на сексуальные домогательства. Об этом сообщает ВВС.
19-летнюю Нусрат Джахан Рафи облили керосином и подожгли на крыше медресе (исламской школы) 6 апреля.
Это случилось через несколько дней после того, как Нусрат пожаловалась в полицию на домогательства со стороны директора школы.
По версии полиции, директор приказал убить девушку, когда она отказалась снять с него обвинения.
Это дело вызвало массовые протесты в Бангладеш, обратив внимание на уязвимость жертв сексуальных домогательств в стране.
Как сообщает агентство, Рафи подала жалобу в полицию против директора в конце марта, он был арестован. 6 апреля она пошла в школу, чтобы сдать выпускные экзамены. Там люди, одетые в бурки, полностью закрывающие лица, заманили девушку на крышу школы и подожгли.
Они планировали сделать так, чтобы это выглядело как самоубийство, сообщили в полиции, но Рафи, у которой были ожоги 80% тела, смогла подать заявление до того, как умерла 10 апреля.
Среди 16 обвиняемых - учащиеся медресе и два местных политика из правящей партии Лига Авами, которые занимали видные позиции в школе.
Следователи требуют смертной казни для всех подозреваемых.
По словам полицейских, директор признался в суде, что заказал убийство. В общей сложности 12 обвиняемых дали признательные показания. Политики отрицают свою причастность к инциденту.
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Директор школы заказал жестокое убийство ученицы, которая пожаловалась на сексуальные домогательства с его стороны
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