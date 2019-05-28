-- Эта книга процентов на 80 повторяет прежнее издание, из нового там – все, что было 25 лет спустя, -- рассказывает Станислав Станиславович. -- Но поскольку предыдущая книга вышла малым тиражом, было решено повторить. В принципе, и у этого издания тоже небольшой тираж – пока напечатали всего 1000 экземпляров.





-- А прежняя книга как разошлась?





-- Мгновенно! Для Москвы был напечатан тираж 2500 тысячи экземпляров, но уже через два дня книги не было в продаже.





Литовский, белорусский и польский варианты тоже быстро очень разошлись. В Польше меня постигла неудача – там в «Газете выборчей» должна была пройти презентация, мы хотели допечатать тираж, но у меня было очень плохо с сердцем, и презентацию пришлось отменить.





А в этот раз моя партийная молодежь решила сделать презентацию моей книги в Минске . Меня пригласили, и я с удовольствием пойду. Мне есть, что сказать!





При издании возникло много сложностей. Я делал текст для английского издания, но фирма, которая мне заказала редактировать перевод, потерпела крах…





Один издатель мне открытым текстом сказал: если я издам вашу книгу, то это будет последняя книга, выпущенная моим издательством.





-- А где вы напечатали эту книгу?





-- В Украине. Мне в Беларуси свою книгу издать невозможно. Не исключаю, что даже к тем, кто будет ее продавать, тоже могут возникнуть вопросы.





-- Сколько стоит книжка?





-- Вообще, я хотел бы, чтобы она продавалась по 20 рублей. Но когда ее отдали в один магазин, там поставили большую наценку, и цена получилась 36 рублей. Кто ее за такие деньги будет покупать? У тех, кому моя книга может быть интересна, лишних тридцати шести рублей нет.





У меня, кстати, уже прошло в Минске несколько презентаций новой книги. Но это был больше корпоративный формат.









-- 8 июня можно будет купить книгу и получить ваш автограф?





-- Думаю, да.





-- Вход бесплатный?





-- Конечно! Только в Японии в 2007 году на мои лекции продавали билеты. Я прочитал семь публичных лекций, на каждой из которых присутствовало больше тысячи человек.





Менеджер мне после каждой лекции выплачивал гонорар. Это была просто фантастическая сумма! Но деньги я быстро потратил – на автомобили. Купил себе -- «Ниссан», а жене -- «Мазду».





Кстати, врачи мне недавно запретили ездить за рулем. Здоровье уже не то. Да и сейчас вот с холтером сижу.





-- Хорошо, хоть не в больнице!





-- Мне не хотелось бы попасть в больницу. Дело в том, что 5 июня лечу во Вроцлав – вручать премию бывшему президенту Германии Йоахиму Гауку, моему старому знакомому. Он, кстати, тоже герой моей книжки. Я с ним познакомился раньше, чем он стал президентом!





Вот сейчас думаю, как ему книжку привезти…