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Подозреваемого в покушении на егеря нашли на кладбище

29.05.2019 17:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Подозреваемого в покушении на егеря в Крупском районе нашли на кладбище с огнестрельным ранением.

Как информирует в Telegram пресс-служба Следственного комитета, предполагается, что мужчина застрелился. Это житель Борисовского района, ему было 59 лет. Обстоятельства смерти выясняются.

Напомним, что вечером 26 мая в лесу возле деревни Большие Жаберичи егерь попытался проверить документы у неизвестного мужчины с охотничьим ружьём. В ответ тот выстрелил егерю в голову. Раненый находится в тяжелом состоянии в реанимации. Уголовное дело возбудили за покушение на убийство лица в связи с совершением ей служебной деятельности. Стрелок скрылся. На следующий день появилась информация о его задержании, но силовики ошиблись, это был не тот человек (задерживали некоего"жителя столицы").

Сайт nn.by узнал подробности о стрелке. Он — уроженец Великих Жаберичей, женат, имеет взрослого сына. Мужчина жил с семьёй в соседнем агрогородке Лошница, но ухаживал за домом в родной деревне, который ему достался после смерти родителей. Он ходил на охоту и рыбалку. Местные жители допускают, что он браконьерил. Когда после происшествия силовики обходили деревню, они увидели открытый дом, а в нём нашли браконьерский набор. Начали искать хозяина. Его тело нашли на кладбище, у могилы родителей.

 
 
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Подозреваемого в покушении на егеря в Крупском районе нашли на кладбище с огнестрельным ранением.
 
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