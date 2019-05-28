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Подозреваемого в покушении на егеря нашли на кладбище
Источник материала: Партизан
Подозреваемого в покушении на егеря в Крупском районе нашли на кладбище с огнестрельным ранением.
Как информирует в Telegram пресс-служба Следственного комитета, предполагается, что мужчина застрелился. Это житель Борисовского района, ему было 59 лет. Обстоятельства смерти выясняются.
Напомним, что вечером 26 мая в лесу возле деревни Большие Жаберичи егерь попытался проверить документы у неизвестного мужчины с охотничьим ружьём. В ответ тот выстрелил егерю в голову. Раненый находится в тяжелом состоянии в реанимации. Уголовное дело возбудили за покушение на убийство лица в связи с совершением ей служебной деятельности. Стрелок скрылся. На следующий день появилась информация о его задержании, но силовики ошиблись, это был не тот человек (задерживали некоего"жителя столицы").
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Подозреваемого в покушении на егеря в Крупском районе нашли на кладбище с огнестрельным ранением.
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