Подозреваемого в покушении на егеря нашли на кладбище

Напомним, что вечером 26 мая в лесу возле деревни Большие Жаберичи егерь попытался проверить документы у неизвестного мужчины с охотничьим ружьём. В ответ тот выстрелил егерю в голову. Раненый находится в тяжелом состоянии в реанимации. Уголовное дело возбудили за покушение на убийство лица в связи с совершением ей служебной деятельности. Стрелок скрылся. На следующий день появилась информация о его задержании, но силовики ошиблись, это был не тот человек (задерживали некоего"жителя столицы").



