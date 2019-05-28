Выборы в Казахстане: транзит must go on

Продолжающийся транзит власти в Казахстане вступил в острую фазу – президентские выборы. «Неожиданные» повороты политического транзита, которые очевидно являются частью институционального дизайна, задуманного Назарабевым лично, пока свидетельствуют о контролируемости политического процесса.





Выступления, которые носили спонтанный характер в ряде городов относительно честности и прозрачности транзита власти, пока не стали большой неприятностью, способной повлиять на исход дела. Но, на самом деле Казахстан находится только в начале пути.





Кажется, Назарбаев придумал новый способ продлить свою политическую судьбу – управляемый транзит. Много обещаний относительно возможного перераспределения власти всерьез дестабилизировали воображаемое политическое поле не только в Казахстане, но и во всех суперпрезидентских республиках Евразии.





Эксперты, наблюдатели и политики горячо обсуждают тему политического транзита в Казахстане и невольно начинают сравнивать с политическим будущим России или Беларуси. Красивую игру затмил только Зеленский…





Вообще Украина со своим реальным бурным политическим процессом уже не в первый раз коренным образом влияет на евразийскую политику. И красивый транзит на «десятку» в Казахстане на фоне Украины стал превращаться в постановочное скучное действо. Однако, не стоит недооценивать политический процесс в Казахстане.





Президентские выборы в Казахстане идут пока по плану. Провели съезд правящий партии Нур-Отан под руководством самого Первого Президента. Выдвинули и.о. Президента К. Токаева как кандидата в Президенты. Тот, в свою очередь, выступил с предвыборной программой, где первым принципом провозглашена преемственность… Все как по маслу.









Баннер «От правды не убежишь»





Неожиданно баннер пары молодых людей в Алматы и Нур-Султане «От правды не убежишь», «У меня есть выбор» в конце апреля стал популярным в соцсетях. Асель Тулесова и Б. Толымбеков были арестованы и осуждены на 15 суток, что также повлекло за собой акции как в соцсетях, так и на улицах казахстанских городов.





Это не стало явлением, носящим характер социального взрыва, но определенно акциями социального недовольства. И здесь как говорится классический вопрос – а в программах у кандидатов учитывается это недовольство? Как преемник пытается с этим работать? Канализируется ли это в какой-то новый социальный контракт?





У Токаева на это ответ следующий: усиление роли инструментов прямого народного волеизъявления – опросы и референдумы. Классика, но не сработает… Доверие для этого необходимо на уровне Назарбаева.





С чем будущему президенту Казахстана придется столкнутся всерьез – это все те же вопросы коррупции и казнокрадства. Поэтому роль таких каналов связи с обществом должны выполнять кандидаты, критикующие власть за бездействие.





Широкий спектр кандидатов представлен как по сценарию. Жамбыл Ахметбеков, коммунист, который единственный (кроме Токаева) выступает за евразийскую интеграцию. Позиционирует себя и свою партию как партию «народных заступников». Отсюда вся программа – поймать и предать суду всех беглых олигархов, борьба с бедностью, введение справедливого налогообложения на сверхдоходы. Кстати, есть фракция в Межилисе.





Дания Еспаева – Демократическая партия «Ак жол», выражает интересы мелкого и среднего бизнеса. Основные лозунги известны – рыночная экономика, демократия и социальная справедливость. Борьба с коррупцией видится в снижении роли государства, обуздание бюрократизации, де-оффшоризация. По ее данным за рубеж вывезено 160 млрд долл, которые необходимо вернуть. Из интересного – требует де-колонизации и де-коммунизации.





Садыбек Туган – медиа-магнат и в прошлом высокопоставленный чиновник. Фигура занятная, но не влиятельная. Играет на патриархальных отсылках и соответственно казахском национализме.





Гораздо интересней фигура Толеутай Рахиябекова из Народно-демократической Патриотической партии «Ауыл». Акцент на положении АПК, социальном равенстве городов и аулов, сохранении традиционных и духовных ценностей общества, молодежной политики на селе.





Практически все выступают за усиление роли казахского языка… Но все они, тем не менее, воспринимаются наблюдателями как управляемые фигуры, которые неспособны бросить вызов кандидату от власти.





Старая оппозиция – последний шанс.





Амиржан Косанов, представляющий оппозицию. Его выдвижение от республиканского движения национал-патриотов состоялось 26 апреля. Амиржан Косанов находится в оппозиции с 1999 года. Справедливо полагает, что это его шанс потягаться с К. Токаевым, который все-таки не обладает политическим весом Назарбаева.





Острая критика в адрес властей строится вокруг традиционных проблем – коррупция и бегство капиталов. Что отличает его программу от всех вышеуказанных фигур? Он единственный, кто предлагает изменить форму правления на парламентско-президентскую. Выступает за независимость не на словах, а на деле.





Предлагает также пересмотр контрактов с международными ТНК, которые считает несправедливыми для Казахстана. В переводе для белорусского читателя – речь идет о китайских и американских кампаниях. Считает ЕС – первым приоритетом для развития, а вторым – региональную интеграцию. Выступает за реальное местное самоуправление.









Каковы общие впечатления от кампании? Главное, что очень силен националистический дискурс. Поэтому Токаев выгодно позиционируется как продолжатель толерантной линии Назарабаева, что несомненно легитимирует его в глазах крупнейших мировых игроков.





Второе наблюдение – отсутствие достаточно молодых и динамичных фигур. В Казахстане пока действительно нет движений, которые способны омолодится настолько, чтобы выдвинуть кандидата не старше 40 лет. Это не плохо, но и не хорошо.





Не плохо, потому что показывает приверженность старым проверенным моделям политического поведения элиты в условиях все-таки сильных патриархальных элементов. Это логично.





Не хорошо, потому что это не решает главной задачи развития страны и нации – смены поколений в политическом управлении. А ведь от правды не убежишь, смена поколений сегодня крайне назрела.











