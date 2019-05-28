Жителям Светлогорска угрожают увольнением за подписи под обращением в Минздрав

По поводу регулярных выбросов с завода беленой целлюлозы ядов, вредных для здоровья, они просят чиновников из Министерства повлиять на эту ситуацию и поспособствовать закрытию предприятия до ликвидации всех технических неполадок.





В этом обращении они ссылаются на Закон Республики Беларусь «О правах ребенка», которым определено неотъемлемое право каждого ребенка на охрану и укрепление здоровья. Родители также настаивают на запрете прогулок детей в детских садах и уроках физкультуры на открытом воздухе в школах во время появления плохих запахов.





Как сообщает светлогорская правозащитница Алена Маслюкова, на данный момент собралось уже более 100 подписей. Но, как ей стало известно 28 мая, на некоторых предприятиях и учреждениях людей начали запугивать увольнением, если те подпишутся под обращением.





По этой причине некоторые из родителей попросили их подписи аннулировать, боясь потерять место работы.





Алена Маслюкова считает это давлением на людей, которые просто хотят воспользоваться конституционными правами в защите экологических прав и своих детей:





"Я в этом случае советую обращаться с заявлением в прокуратуру на этих руководителей и чиновников. Нужно отстаивать свои права. Менять нужно акцент — не мы для них, а они для нас.









Статья 40 Конституции Республики Беларусь предоставляет право любому гражданину или группе лиц обращаться в любой государственный орган по любому вопросу.





Обращаясь в Министерство здравоохранения, люди защищают здоровье своих детей, родных и близких, а также право дышать чистым воздухом, но никак не нарушают закон и порядок. Это нужно четко самим понимать и доводить своему начальству. Люди хотят воспользоваться своим конституционным правом, но им не дают этого сделать".