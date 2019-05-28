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Азаренко и Барти вышли во 2-й круг парного разряда «Ролан Гаррос», разгромив соперниц за 49 минут
Источник материала: Tut.by
Виктория Азаренко вышла во 2-й круг парного разряда на "Ролан Гаррос".
В матче 1/32 финала Виктория Азаренко вместе с австралийкой Эшли Барти за 49 минут разгромили сербско-австралийский дуэт Александра Крунич / Айла Томлянович - 6:1, 6:1.
Напомним, что 19 мая Азаренко и Барти
В одиночном разряде "Ролан Гаррос" Виктория Азаренко также успешно преодолела стартовый барьер,
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Виктория Азаренко вышла во 2-й круг парного разряда на «Ролан Гаррос».
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