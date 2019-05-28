У Олега Меньшикова пытаются отсудить половину квартиры в центре Москвы

Источник материала: Tut.by

Актер и худрук Театра Ермоловой Олег Меньшиков может лишиться своей квартиры, расположенной в самом центре Москвы. Апартаменты в доме на Фрунзенской набережной, где в разные годы жила творческая и партийная элита, Меньшиков купил еще в 2005 году. Однако сейчас бывшая хозяйка пытается отсудить у актера половину квартиры, пишет starhit.ru.





В многоквартирной сталинке на Фрунзенской набережной у Олега Меньшикова просторные апартаменты, площадь которых — 170 квадратных метров. Права на эту квартиру неожиданно заявила якобы бывшая владелица — Светлана Савицкая.



Изображение: starhit.ru

«Истица обратилась в Хамовнический суд еще в прошлом году, — пояснили „СтарХиту“ в учреждении. — Мол, апартаменты были приобретены ею в браке с мужем Владимиром, а после развода пара не делила имущество. Случайно узнав, что экс-супруг скончался еще в 1998 году, а квартиру в 2005-м приобрел Меньшиков, женщина просит признать договор купли-продажи недействительным и вернуть ей половину площади».

Пока суд на стороне актера, который, к слову, ни разу не был замечен на заседаниях. В предоставленных суду документах Светланы Савицкой не значится. Однако та намерена отстаивать позицию и идти до конца.