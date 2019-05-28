В Беларуси снова внесли изменения в закон о «тунеядцах»

В Беларуси ввели изменения для не занятого в экономике населения. Так, некоторых граждан исключили из числа иждивенцев, а также ввели персональную ответственность за данные в «тунеядской» базе.

В частности, теперь в базу не будут включать супруг или супругов лиц, назначенных на должность в межгосударственные органы (предусмотренные в международных договорах Беларусь либо решениях соответствующих международных органов), а также супруг или супругов, направленных на работу за границу атташе по вопросам обороны при посольстве Беларуси и его помощника.

Местным властям поручили обеспечить взаимодействие военных комиссариатов с комиссиями по не занятым в экономике. Они должны передавать информацию о призванных и отправленных к месту прохождения срочной военной службы, службы в резерве. Для этого установили сроки: до 20 июня текущего года передавать данные по призванным и отправленным для прохождения службы в феврале-мае текущего года; до 20 декабря текущего года – по призванным и отправленным для прохождения службы в августе-ноябре текущего года.

Кроме того, введена персональная ответственность за предоставление достоверной информации для формирования (актуализации) базы данных. Она возложена на руководителей республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, председателей облисполкомов и Мингорисполкома, а также руководителей иных организаций, представляющих такую информацию.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования. Отдельные пункты – со дня его подписания.