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В Беларуси снова внесли изменения в закон о «тунеядцах»
29.05.2019 17:55 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
В Беларуси ввели
В частности, теперь в базу не будут включать супруг или супругов лиц, назначенных на должность в межгосударственные органы (предусмотренные в международных договорах Беларусь либо решениях соответствующих международных органов), а также супруг или супругов, направленных на работу за границу атташе по вопросам обороны при посольстве Беларуси и его помощника.
Местным властям поручили обеспечить взаимодействие военных комиссариатов с комиссиями по не занятым в экономике. Они должны передавать информацию о призванных и отправленных к месту прохождения срочной военной службы, службы в резерве. Для этого установили сроки: до 20 июня текущего года передавать данные по призванным и отправленным для прохождения службы в феврале-мае текущего года; до 20 декабря текущего года – по призванным и отправленным для прохождения службы в августе-ноябре текущего года.
Кроме того, введена персональная ответственность за предоставление достоверной информации для формирования (актуализации) базы данных. Она возложена на руководителей республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, председателей облисполкомов и Мингорисполкома, а также руководителей иных организаций, представляющих такую информацию.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования. Отдельные пункты – со дня его подписания.
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Изменения предусмотрены постановлением Совета министров от 25 мая 2019 г. №333.
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