ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси снова внесли изменения в закон о «тунеядцах»

29.05.2019 17:55 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси снова внесли изменения в закон о «тунеядцах»
Фото из открытых источников

В Беларуси ввели изменения для не занятого в экономике населения. Так, некоторых граждан исключили из числа иждивенцев, а также ввели персональную ответственность за данные в «тунеядской» базе.

В Беларуси снова внесли изменения в закон о «тунеядцах» Как сильно вырастут тарифы для «тунеядцев»?

В частности, теперь в базу не будут включать супруг или супругов лиц, назначенных на должность в межгосударственные органы (предусмотренные в международных договорах Беларусь либо решениях соответствующих международных органов), а также супруг или супругов, направленных на работу за границу атташе по вопросам обороны при посольстве Беларуси и его помощника.

Местным властям поручили обеспечить взаимодействие военных комиссариатов с комиссиями по не занятым в экономике. Они должны передавать информацию о призванных и отправленных к месту прохождения срочной военной службы, службы в резерве. Для этого установили сроки: до 20 июня текущего года передавать данные по призванным и отправленным для прохождения службы в феврале-мае текущего года; до 20 декабря текущего года – по призванным и отправленным для прохождения службы в августе-ноябре текущего года.

Кроме того, введена персональная ответственность за предоставление достоверной информации для формирования (актуализации) базы данных. Она возложена на руководителей республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, председателей облисполкомов и Мингорисполкома, а также руководителей иных организаций, представляющих такую информацию.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования. Отдельные пункты – со дня его подписания.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Изменения предусмотрены постановлением Совета министров от 25 мая 2019 г. №333.
 
Новости дня
Новости разные
 
Азаренко и Барти вышли во 2-й круг парного разряда «Ролан Гаррос», разгромив соперниц за 49 минут
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика