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Безопасный отпуск с ребенком, что необходимо знать

29.05.2019 17:26 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Провести отпуск вместе с ребенком – отличная идея. Но стоит помнить, что дети легко "подцепляют" всякие инфекции, поэтому пренебрегать основными гигиеническими требованиями даже в сезон всевозможных послаблений не стоит. Заведующая отделением гигиены и эпидемиологии детей и подростков "Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" Алла Малахова на пресс-конференции в Минске рассказала о том, на что следует обратить внимание, планируя совместный отдых с детьми.

Основы основ

- Вне зависимости от того, где будет находиться ребенок: в лагере, на даче или где-то за границей помните, что у ребенка должна быть достаточная продолжительность ночного сна, хорошо так же, чтобы был организован дневной сон. Необходима достаточная двигательная активность. Сбалансированное, безопасное питание. И, конечно, здоровая окружающая среда.

Соматические и инфекционные заболевания

Лучше, конечно, чтобы во время вашего отпуска помощь врача вообще никому из семьи не понадобилась, но предусмотреть такое развитие событий все равно необходимо. Именно поэтому Малахова советует обязательно досконально изучить, в какие условия везете ребенка.

- Выясните, какая у вас будет страховка: входит ли в нее только осмотр врача или какое-то лечение.

Также если выезжаете в страны Африки и Латинской Америки обязательно делайте все необходимые прививки. Если едете в другие страны, то прививаться необязательно, но хочу обратить внимание на то, что в странах Европейского региона с 2016 года продолжается вспышка кори, также рекомендуется иметь хороший прививочный статус, если собираетесь выезжать в Украину.

Кишечные инфекции

Специалист отметила, что кишечные инфекции имеют тенденцию к росту.

- Инфекционные превалируют над бактериальными. 70% кишечных инфекций - вирусные. Около половины случаев связаны с элементарной личной гигиеной. Обязательно нужно мыть руки после улицы, туалета, перед едой. В дороге употребляйте только бутилированную воду. Ее же пить и на даче, потому что вода в колодцах не такого качества, как водопроводная вода.

Следите, чтобы дети не ели немытые фрукты, а также ягоды с грядки и т.д. Потому что кроме кишечной, можно подхватить и глистную инфекцию.

 
Теги: Минск
 
 
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Провести отпуск вместе с ребенком – отличная идея. Но стоит помнить, что дети легко "подцепляют" всякие инфекции, поэтому пренебрегать основными гигиеническими...
 
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