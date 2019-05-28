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КНР ограничит число туристов на Великой Китайской стене с 1 июня
Источник материала: Интерфакс
Власти КНДР приняли решение с 1 июня ограничить до 65 тыс. число туристов, посещающих ежедневно популярный участок Великой Китайской стены - Бадалин, сообщает информационное агентство Хinhua.
"С 1 июня на знаменитом участке Великой Китайской стены Бадалин число посетителей будет ограничено до 65 тысяч человек в день. Помимо лимита на путешественников, будет введена предварительная регистрация по номеру паспорта для покупки билета. Туристы могут приобрести именной билет на стену за семь дней до посещения на сайте
Как отмечает Хinhua, причиной ограничений стало чрезмерное количество туристов, прибывающих для осмотра достопримечательности. В день стену посещали до 85 тыс. гостей, это создавало серьезные пробки на входе и по время прогулки по памятнику.
Великая Китайская стена Бадалин расположена в округе Яньцин, в 60 км к северо-западу от центра Пекина. Этот отрезок построен во время империи Мин (1368-1644), тщательно отреставрирован при Мао Цзэдуне, а в 1957 году первым из участков Великой стены открыт для свободного посещения всеми желающими. В 2018 году турпоток на памятник составил почти 10 млн человек.
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Власти КНДР приняли решение с 1 июня ограничить до 65 тыс. число туристов, посещающих ежедневно популярный участок Великой Китайской стены - Бадалин, сообщает...
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