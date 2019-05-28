КНР ограничит число туристов на Великой Китайской стене с 1 июня

Источник материала: Интерфакс

Власти КНДР приняли решение с 1 июня ограничить до 65 тыс. число туристов, посещающих ежедневно популярный участок Великой Китайской стены - Бадалин, сообщает информационное агентство Хinhua.

"С 1 июня на знаменитом участке Великой Китайской стены Бадалин число посетителей будет ограничено до 65 тысяч человек в день. Помимо лимита на путешественников, будет введена предварительная регистрация по номеру паспорта для покупки билета. Туристы могут приобрести именной билет на стену за семь дней до посещения на сайте www.badaling.cn . Это сделано в целях борьбы со спекулянтами", - пишет издание.

Как отмечает Хinhua, причиной ограничений стало чрезмерное количество туристов, прибывающих для осмотра достопримечательности. В день стену посещали до 85 тыс. гостей, это создавало серьезные пробки на входе и по время прогулки по памятнику.

Великая Китайская стена Бадалин расположена в округе Яньцин, в 60 км к северо-западу от центра Пекина. Этот отрезок построен во время империи Мин (1368-1644), тщательно отреставрирован при Мао Цзэдуне, а в 1957 году первым из участков Великой стены открыт для свободного посещения всеми желающими. В 2018 году турпоток на памятник составил почти 10 млн человек.