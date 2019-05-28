Виноваты гены? Ученые рассказали, кому категорически нельзя загорать

Источник материала: Ежедневник



фото: evening-kazan.ru

Только 1,5% исследованных оказались носителями удачной комбинации генов, при которой шанс получить ожоги при длительном пребывании на пляже или работе на открытом воздухе составляет около 10-20%.

Считается, что от неприятных последствий загара человека защищает пигмент меланин, который поглощает ультрафиолет без вреда для остальных частей клетки, пишет Газета.ру . Синтезом меланина управляют сложные и длинные цепочки генов, при наличии особых мутаций в которых кожа человека лишается способности вырабатывать достаточное количество пигмента в клетках. В результате таких мутаций человек не может загореть: на пляже или даже на городском солнцепеке он сразу обгорает. Если ваши гены не позволяют вам загорать, то полезнее будет провести отпуск не на пляже, а в средней полосе, используя солнцезащитные кремы, советует генетик Валерий Ильинский.

Определенная часть населения средней полосы вообще обладает генными мутациями, которые делают их кожу подверженной солнечным ожогам и лишают способности загорать. В России таковых около 4%. Только 1,5% исследованных оказались носителями удачной комбинации генов, при которой шанс получить ожоги при длительном пребывании на пляже или работе на открытом воздухе составляет около 10-20%.

Многие люди, отчаявшись добиться красивого ровного загара на открытом солнце, отправляются в солярий. И зря. Мнение, будто самый безопасный загар можно получить в солярии, — ошибочно. На самом деле посещение солярия — довольно рискованное удовольствие, поскольку искусственное ультрафиолетовое излучение грозит развитием злокачественных образований на коже. Об этом напомнил специалист по лечению меланомы Андрей Поляков. Согласно новому исследованию, солярий напрямую влияет на увеличение частоты меланомы.

«Были проведены работы, где оценивалось две группы – это были молодые женщины, которым солярий не проводили, и где он использовался. Оказалось, что на 75% частота возникновения меланомы (а это огромная цифра) увеличилась в группе, где использовался солярий», — заявил Поляков.

Эксперт добавил, что стоит делать погрешность на интенсивность проводимых сессий и качество технического оборудования, но результаты исследования говорят о том, что в целом злоупотребление соляриями опасно.

Специалисты отмечают, что человеку ультрафиолет все-таки нужен, но жариться на солнце или в солярии нельзя. Полезными могут быть только рассеянные солнечные лучи: загорать можно в тени, под специальным тентом или в воде, а от прямых лучей лучше всего защищаться с помощью легкой одежды.

Солнцезащитные кремы в бою с избытком ультрафиолетового излучения тоже эффективны, но только если у них высокий индекс SPF — от 40 и выше. Цифры на баночке крема — это степень защиты, а не время, разрешенное для пребывания на солнца, как некоторые до сих пор ошибочно полагают. Санскрины с низким индексом SPF в 15-20 могут защитить только смуглую кожу, а вот светлокожим блондинкам и рыжеволосым девушкам лучше даже с солнечной защитой избегать прямых солнечных лучей. После купания в водоеме санскрин желательно обновить, а с пляжа уходить до полудня и возвращаться не раньше 4 часов дня.

И главное. Не стоит позволять детям долго играть под палящим солнцем на пляже. Один из предрасполагающих к развитию меланомы факторов — частые солнечные ожоги в детском возрасте, предупреждают онкологи.

Если вы думаете, что меланома вам точно не грозит, от солнца стоит защищаться как минимум потому, что действие ультрафиолета — один из главных факторов старения кожи. Даже самый легкий загар так или иначе повреждает кожу и с возрастом приводит к раннему появлению морщин и пигментных пятен. Кроме того, кожа раньше теряет упругость, потому что солнце разрушает даже коллаген.