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На питание - 359 рублей в месяц. Какие доходы и траты у средней белорусской семьи
Источник материала: Tut.by
В Беларуси средняя семья в первом квартале располагала суммой в 1290,3 рубля в месяц. Об этом сообщает Белстат по результатам выборочного обследования домохозяйств по уровню жизни. Год назад эта сумма
В городах и поселках городского типа этот показатель был на уровне 1 053,9 рубля в месяц, в сельских населенных пунктах — 798 рублей. Год назад — 1212 и 940 рублей соответственно.
Денежные расходы в расчете на одну семью в целом по стране в первом квартале составили 1 214,3 рубля в месяц. Из них 905,2 рубля (или 74,5%) приходится на потребительские расходы: траты на питание, в том числе в общепите, на покупку алкоголя, сигарет, непродовольственных товаров и оплату услуг.
При этом в потребительские расходы не включают налоги, материальную помощь, расходы на личное подсобное хозяйство и накопление: банковские вклады, покупка недвижимости, валюты.
В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 39,6%, на покупку непродовольственных товаров — 31,1%, на оплату услуг — 26,4%. То есть на еду у среднестатистической семьи уходит около 359 рублей.
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