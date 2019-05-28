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«Надежные рубежи». Анонс специального репортажа на СТВ

29.05.2019 17:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Насколько надежны белорусские рубежи, и можно ли найти лазейки в пограничной полосе? Охране периметра страны сегодня уделяется большое внимание. Есть ли от этого эффект?

«Надежные рубежи». Анонс специального репортажа на СТВ

Подробнее в видеоматериале.

«Надежные рубежи». Анонс специального репортажа на СТВ

Наша съемочная группа побывала не только на пунктах пропуска, но и в самых отдаленных участках границы. Подробности в «Специальном репортаже СТВ» в 20:30.

Люди в материале: Пётр Бутрим
 
 
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Новости Беларуси. Насколько надежны белорусские рубежи, и можно ли найти лазейки в пограничной полосе? Охране периметра страны сегодня уделяется большое внимание....
 
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