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За неявку на групповое воспитательное мероприятие предусмотрена административная ответственность

29.05.2019 16:47 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

С целью предупреждения асоциального поведения среди осужденных к мерам наказания, не связанным с изоляцией от общества, а также лиц, имеющих не снятую и не погашенную судимость, проявляющегося в склонности к злоупотреблению спиртными напитками, формирования нравственных чувств и веры в духовные идеалы, положительную жизненную перспективу, развития моральных чувств, самосознания и самоконтроля, 24 мая 2019 года на базе Ганцевичского РОВД с участием врача-нарколога учреждения здравоохранения «Ганцевичская ЦРБ» Мовсисяна А.Ш., сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции и группы наркоконтроля и противодействия торговле людьми Новицким О.В., Мокейчик Е.П. и Шляжко А.А., организовано и проведено групповое воспитательное мероприятие на тему: «Проблема наркомании и алкоголизма в современном обществе».

За неявку на групповое воспитательное мероприятие предусмотрена административная ответственность
О необходимости участия в указанном групповом воспитательном мероприятии 21 лицу, осужденному судом к различным мерам наказания с применением мер принудительного лечения от алкоголизма, состоящему на учётах в уголовно-исполнительной инспекции, в установленном порядке были выданы соответствующие уведомления. Вместе с тем, в указанном мероприятии приняло участие лишь 13 лиц данной категории, 8 человек не явились без уважительных причин.
В соответствии со ст. 81 УК Республики Беларусь в течение срока судимости за лицом, осужденным за тяжкое или особо тяжкое преступление, а также осужденным в порядке, предусмотренном ст.ст. 77, 78, 79 или 117 УК Республики Беларусь, осуществляется профилактическое наблюдение.
Административным законодательством Республики Беларусь предусмотрена ответственность за неявку по вызову в орган внутренних дел без уважительной причины.
Так, на основании ч. 2 ст. 24.12 КоАП Республики Беларусь невыполнение без уважительной причины лицом, отбывшим наказание и находящимся под профилактическим наблюдением, обязанности по предварительному уведомлению органа внутренних дел об изменении места жительства, о выезде по личным делам в другую местность на срок более одного месяца или неявка по вызову в указанный орган без уважительной причины влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до пяти базовых величин.
В соответствии с ч.3 ст.24.12 КоАП Республики Беларусь деяния, предусмотренные ч. 2 ст. 24.12 КоАП Республики Беларусь, совершённые повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, влекут наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых величин или административный арест.
В соответствии со ст. 33 Закона Республики Беларусь от 04.01.2014 № 122-З «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» нарушение законодательства в сфере профилактики правонарушений также влечёт ответственность, установленную законодательными актами.
Так, лица, в отношении которых осуществляется индивидуальная профилактика правонарушений, обязаны участвовать в профилактических мероприятиях, проводимых должностными лицами уполномоченных субъектов профилактики правонарушений.
В соответствии со ст. 23.4 КоАП Республики Беларусь предусмотрена административная ответственность за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий. Санкция указанной статьи влечёт наложение штрафа в размере от двух до пятидесяти базовых величин или административный арест.

В связи с тем, что 8 лиц (из 21 вызванных), состоящих на учётах в УИИ Ганцевичского РОВД не явились для участия в групповом воспитательном мероприятии без уважительных причин, сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции инициировано начало административного процесса по указанным фактам, с рассмотрением вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности по ст.ст. 23.4, 24.12 КоАП Республики Беларусь.

В ходе мероприятия участвующим доведена информация о вреде и последствиях для организма употребления алкогольных, наркотических и других психотропных веществ, продемонстрирован фильм «Искусственное счастье».
По окончанию мероприятия сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции подучетным дополнительно доведена информация о неукоснительном соблюдении порядка и условий отбывания наказаний, не связанных с изоляцией от общества, а также нахождения на профилактическом учете.

Вриод старшего инспектора
уголовно-исполнительной инспекции
отдела внутренних дел Ганцевичского райисполкома
лейтенант милиции О.В. Новицкий.

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С целью предупреждения асоциального поведения среди осужденных к мерам наказания, не связанным с изоляцией от общества, а также лиц, имеющих
 
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