В Гродно для школьников-отличников предлагают ввести бесплатный проезд на маршрутках

Источник материала: Вороновская газета





С такой инициативой городские депутаты обратились к представителям фирм-перевозчиков.

В Гродно прорабатывается вопрос предоставления бесплатного проезда в маршрутных такси для школьников-отличников. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель постоянной комиссии по вопросам социальной сферы, делам молодежи и ветеранов Гродненского городского Совета депутатов Сергей Мазайло.

С такой инициативой городские депутаты обратились к представителям фирм-перевозчиков. «Предварительные соглашения уже достигнуты. Сейчас необходимо отработать механизм. Решить, например, как будет подтверждаться статус отличника, достаточно дневника либо необходимо будет предоставить документ из школы», — отметил Сергей Мазайло. Все вопросы планируется решить до начала учебного года.

Сергей Мазайло подчеркнул, что таким образом депутаты и перевозчики хотят стимулировать детей к хорошей учебе.

Сейчас все школьники Гродно в учебное время могут бесплатно ездить в городских автобусах и троллейбусах.

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