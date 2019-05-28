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В Гродно для школьников-отличников предлагают ввести бесплатный проезд на маршрутках
29.05.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
С такой инициативой городские депутаты обратились к представителям фирм-перевозчиков.
В Гродно прорабатывается вопрос предоставления бесплатного проезда в маршрутных такси для школьников-отличников. Об этом корреспонденту
С такой инициативой городские депутаты обратились к представителям фирм-перевозчиков. «Предварительные соглашения уже достигнуты. Сейчас необходимо отработать механизм. Решить, например, как будет подтверждаться статус отличника, достаточно дневника либо необходимо будет предоставить документ из школы», — отметил Сергей Мазайло. Все вопросы планируется решить до начала учебного года.
Сергей Мазайло подчеркнул, что таким образом депутаты и перевозчики хотят стимулировать детей к хорошей учебе.
Сейчас все школьники Гродно в учебное время могут бесплатно ездить в городских автобусах и троллейбусах.
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С такой инициативой городские депутаты обратились к представителям фирм-перевозчиков. В Гродно прорабатывается вопрос предоставления бесплатного проезда в...
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