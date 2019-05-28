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В Витебске возбудили уголовное дело за оскорбление чиновников в Интернете

29.05.2019 18:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Витебске возбудили уголовное дело за оскорбление чиновников в Интернете
УВД Витебского облисполкома

Как стало известно, в поле зрения правоохранителей попал комментарий в социальной сети, в котором пользователь под вымышленным именем «Оля Иванова» высказал оскорбительные слова в адрес местных чиновников под публикацией о строительстве в Витебске ледовой площадки и бассейна.

В Витебске возбудили уголовное дело за оскорбление чиновников в Интернете Могут ли оштрафовать за фото в соцсетях в милицейской форме?

В ходе разбирательства выяснилось, что под ником «Оля Иванова» скрывается 35-летний рабочий Витебского ЖРЭТа, передает УВД Витебского облисполкома. Объяснить, почему он написал такой комментарий и использовал женские имя и фамилию, мужчина не смог.

По данному факту возбуждено уголовное дело. За оскорбление представителей власти мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

 
Теги: Витебск
 
 
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35-летнему мужчине грозит до трех лет лишения свободы.
 
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