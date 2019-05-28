В Минске BMW влетел в стоящий фургон: погибли два человека

Источник материала: Tut.by

Два человека погибли в аварии, которая произошла днем 29 мая на столичной улице Селицкого. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели, информацию подтвердили в ГАИ Минска.



Фото: ГАИ

По предварительной информации, автомобиль BMW ехал по улице Селицкого со стороны Партизанского проспекта в направлении улицы Бачило и совершил столкновение со стоящим фургоном Iveco. После этого легковушка продолжила движение и врезалась припаркованный Volkswagen.

В результате аварии погибли два пассажира BMW — парень и девушка. Водитель и еще один пассажир с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, причины и обстоятельства аварии выясняются.