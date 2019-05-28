Одиннадцатиклассницы из СШ №4 и горецкая аптека начала прошлого века

Источник материала: Горецкий вестник

Одиннадцатиклассницы СШ № 4 Алина Зайцева и Анна Измайлович (учитель истории Ольга Моисеенко) завоевали Диплом I степени на респуб­ликанском конкурсе научных исследовательских краеведческих работ учащихся в номинации «История родного края». Мы узнали, в чем уникальность их работы по теме «Из истории аптечного дела в Горках» и почему школьницы не пожалели, что занялись краеведением.





Поводом к увлекательному исследованию послужила находка аптечных сигнатур конца ХIХ — начала ХХ века во время реставрационных работ в здании историко-этнографического музея. Это 15 бумажных ярлыков с врачебным предписанием о приеме лекарств, прикреплявшихся к флаконам и баночкам.

После экскурсии в обновленном здании историко-этнографического музея, где в ХIХ веке была аптека Казимира Паздзерского, а сегодня одна из экспозиций воссоздает интерьер того времени, Ольга Викторовна предложила одиннадцатиклассницам продолжить исследовательскую работу по данной теме.





Интерес к личности Казимира Паздзерского проявляли известные земляки, писатель Лев Разгон и профессор, доктор исторических наук Лаврентий Абецедарский.

«В ходе работы мы словно сами окунулись в эпоху деятельности легендарного аптекаря Казимира Паздзерского, который прославил наш город на весь мир, создав крем «Казими-метаморфоза» и получив за него золотую медаль на Всемирной выставке в Париже в 1900 году», — признается Алина Зайцева.

Во время конкурса в Минске Алина Зайцева даже подискутировала с жюри, которое высказало предположение, что популярность крема «Казими-метаморфоза» была обусловлена удачной маркетинговой стратегией того времени — описанием результата до и после его нанесения на одну половину лица. Школьница аргументированно доказала не только уникальность этого средства, предупреждающего и уничтожающего веснушки, пятна, загар, угри и другие дефекты, но и его целебность, поскольку он не содержал никаких ядовитых или раздражающих кожу веществ.





Кроме того, одиннадцатиклассницы представили также историю создания и развития самого дома аптекаря, который является исторической ценностью и построен в стиле эклектики. После революции в нем размещались уездный исполком Горецкого района, детский дом, затем РОВД.

Как удалось выяснить Алине и Анне после изучения газеты «Могилевские губернские ведомости» за 1906 год, Казимир Паздзерский был не только провизором, но городским старостой. В его доме проходили заседания представителей городского совета.





Специально для конкурса одиннадцатиклассницы разработали познавательные бук­леты и подарили в качестве рекламы нашего города всем членам жюри и участникам. В номинации «История родного края» были представлены 20 конкурсных работ со всей страны. Однако Диплома I степени была удостоена только одна работа наших конкурсанток.

«Это бесценный опыт работы в команде, совершенствования навыков публичных выступлений и умения отвечать на вопросы жюри, в составе которого были ученые-историки из БГУ, БГПУ, БГУИР, обязательно пригодится в жизни. Мы познакомили школьников со всей страны с нашими Горками, которые открыли с неизвестной стороны. Многие захотели здесь побывать и увидеть все своими глазами. Гордимся, что внесли свой вклад в рекламу туристического потенциала района», — сказала Анна Измайлович.

«Мы надеемся на новые открытия и победы. Возможно, и секрет состава удивительного крема «Казими-метаморфоза» будет найден», — считает Ольга Моисеенко.

Елена Агейчик