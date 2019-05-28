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Назван самый популярный YouTube-канал в мире

29.05.2019 18:18 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Назван самый популярный YouTube-канал в мире

фото: lenta.ru

Индийский YouTube-канал T-Series первым в истории набрал 100 миллионов подписчиков.

Это достижение стало победой в борьбе с самым известным видеоблогером в мире Феликсом Чельбергом (PewDiePie), пишет Лента.ру. Число его подписчиков достигло 96,1 миллиона человек. Динамику этого соревнования можно проследить в онлайн-стриме.

Канал T-Series набрал около 10 миллионов новых фанатов за два месяца: 21 марта на аккаунт было подписано 90 миллионов и 493 тысячи человек. Этот профиль принадлежит музыкальной компании-гиганту из Индии, в нем регулярно публикуются новые клипы.

В августе 2018 года PewDiePie записал видео, где объявил войну T-Series. По его оценке, конкурент мог обогнать его по числу подписок уже в ноябре 2018-го. Он попросил подписчиков помочь и поддержать его.

Фанаты блогера несколько раз взламывали «умные» принтеры по всему миру и печатали на них призывы голосовать за своего любимца. Около полугода назад хакеры разместили на сайте издания Wall Street Journal манифест со словами поддержки в адрес PewDiePie.

 
 
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Индийский YouTube-канал T-Series первым в истории набрал 100 миллионов подписчиков.
 
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