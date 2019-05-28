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Команда юных спасателей-пожарных из Каменца заняла второе место в области

29.05.2019 17:06 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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С 22 по 24 мая в Жабинковском районе проходил XVIII областной слет юных спасателей-пожарных Брестской области. В мероприятии приняли участие более ста ребят со всех районов и областного центра.

Наш район представила команда учащихся СШ №2 Каменца (Полина Филиманюк, Дарья Гайдучик, Аурелия Стихина, Николай Кулик, Егор Сацук, Владислав Володкевич, Владислав Хламчук, Александр Красновский) под руководством учителя физической культуры Сергея Баранова.

Трехдневная программа слета была насыщена большим количеством интересных конкурсов. Участники 18 команд соревновались в «Сводных учениях» (4 этапа – «Боевое развертывание», «Туристический переход», «Водная преграда» и «Эстафета»). Креативность и творческие способности ребятам нужно было проявить и в конкурсе на лучшее оформление палаточного городка.

После напряженной конкурсной программы у детей еще оставалось много энергии на футбол, волейбол и песни у костра. А наградой за старание и хорошие успехи были вечерние дискотеки. Слет получился ярким и запоминающимся.

Команда Каменетчины, благодаря боевому духу и огромному желанию к победе, заняла почетное второе место. Победители и призеры награждены дипломами и подарками.

Подготовила Анастасия ЯНКИНА.

Команда юных спасателей-пожарных из Каменца заняла второе место в области

Author: Редактор сайта

 
 
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С 22 по 24 мая в Жабинковском районе проходил XVIII областной слет юных спасателей-пожарных Брестской Сообщение Команда юных спасателей-пожарных из Каменца заняла...
 
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