ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Определены лидеры сандружин Каменецкого района

29.05.2019 17:05 — Разное | Навiны Камянеччыны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны Камянеччыны

>

24 мая на территории городского парка в Каменце прошли соревнования санитарных формирований.

На этот раз за звание быть лучшими боролись 8 команд из сельскохозяйственных организаций района. Традиционно мероприятие состояло из 5 этапов. Первый – проверка табельного оснащения санитарной дружины и умения им пользоваться. На втором нужно было продемонстрировать работу дружины в очаге комбинированного поражения: постановка диагноза пострадавшим, наложение повязок, жгутов, обработка ран, транспортировка больных… На третьем и четвертом этапах  представители команд показывали умение работать в очагах химического поражения и инфекционного заболевания. А еще – теоретический конкурс, в который входили вопросы из истории Красного Креста.

Судьи обращали внимание на теорию, практику, уверенность и слаженность действий команды. Хорошую подготовку показывали дружины и в конкурсах художественной самодеятельности, строя и песни.

«Золото» районных соревнований среди санитарных дружин завоевала команда ОАО «АгроНива». Второе место присуждено сандружине ОАО «Савушкина Пуща», а «бронза» досталась дружинникам из ОАО «Видомлянское».

Завершились соревнования церемонией награждения. Победители получили грамоты и денежные премии от райотдела МЧС.

Определены лидеры сандружин Каменецкого района

Author: Редактор сайта

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24 мая на территории городского парка в Каменце прошли соревнования санитарных формирований. На этот раз Сообщение Определены лидеры сандружин Каменецкого района...
 
Новости дня
Новости разные
 
Впервые в истории YouTube-канал набрал 100 млн подписчиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика