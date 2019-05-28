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Определены лидеры сандружин Каменецкого района
29.05.2019 17:05 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
24 мая на территории городского парка в Каменце прошли соревнования санитарных формирований.
На этот раз за звание быть лучшими боролись 8 команд из сельскохозяйственных организаций района. Традиционно мероприятие состояло из 5 этапов. Первый – проверка табельного оснащения санитарной дружины и умения им пользоваться. На втором нужно было продемонстрировать работу дружины в очаге комбинированного поражения: постановка диагноза пострадавшим, наложение повязок, жгутов, обработка ран, транспортировка больных… На третьем и четвертом этапах представители команд показывали умение работать в очагах химического поражения и инфекционного заболевания. А еще – теоретический конкурс, в который входили вопросы из истории Красного Креста.
Судьи обращали внимание на теорию, практику, уверенность и слаженность действий команды. Хорошую подготовку показывали дружины и в конкурсах художественной самодеятельности, строя и песни.
«Золото» районных соревнований среди санитарных дружин завоевала команда ОАО «АгроНива». Второе место присуждено сандружине ОАО «Савушкина Пуща», а «бронза» досталась дружинникам из ОАО «Видомлянское».
Завершились соревнования церемонией награждения. Победители получили грамоты и денежные премии от райотдела МЧС.
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24 мая на территории городского парка в Каменце прошли соревнования санитарных формирований. На этот раз Сообщение Определены лидеры сандружин Каменецкого района...
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