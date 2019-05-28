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Планшет – за сочинение? Легко!

29.05.2019 16:26 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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18 мая на базе СШ №2 Каменца подвели итоги конкурса «Профессия «Адвокат» моими глазами», который проводился среди учащихся 8-9 классов учреждений образования района. Организатором конкурса выступило Брестское адвокатское бюро «Тарасюк, Игнатюк и партнеры».

Конкурсной комиссией отобраны 7 лучших работ. Финалисты – Наталья Шалоник, Седа Асланян и Полина Ишкова (Войсковская СШ), ВикторияКосьянюк и Анна Гиль (СШ №2 Каменца), Анастасия Горбунова (Беловежская СШ), Андрей Ятчук (Дмитровичская СШ) – презентовали свои работы и видеоролики. И, если устами детей истина действительно глаголет, то адвокатам, должно быть, особенно приятно было слушать, как уважительно относятся к их профессии школьники. А большинство финалистов призналось, что всерьез задумывается связать свою жизнь с адвокатской деятельностью.

После представления работ ребятам предстояло ответить на несколько вопросов, заданных членами конкурсной комиссии. Приятно отметить, что на серьезные «взрослые» вопросы школьники отвечали вполне осознанно и глубоко. Непросто было определить победителей. Все работы достойны наивысшей оценки.

Тройку лидеров возглавил Андрей Ятчук (на фото). Ему вручили главный приз – планшет. Не менее приятные подарки достались Виктории Косьянюк и Анастасии Горбуновой, занявшим 2-е и 3-е места соответственно. В номинации «Приз зрительских симпатий» по итогам интерактивного голосования победила Наталья Шалоник. Все участники награждены дипломами.

Благодарностями за содействие в проведении мероприятия отмечены начальник отдела по образованию райисполкома Виктор Грицук и председатель районного объединения профсоюзов Оксана Высогроцкая.

После награждения адвокаты Михаил Тарасюк и Дмитрий Игнатюк провели со школьниками профилактическую беседу, в которой уделили особое внимание проблеме употребления и распространения наркотических веществ в подростковой среде. Они на реальных примерах рассказали, чем чреваты последствия «дружбы» с наркотиками с юридической стороны и как безжалостны и губительны для жизни.

*Конкурс проводился в целях активизации творческой деятельности среди школьников, повышения уровня правового сознания учащихся, поддержания высоких нравственно-этических стандартов адвокатской профессии, повышения престижа адвокатуры.

Анастасия ЯНКИНА

Nasti_ona@bk.ru

Планшет – за сочинение? Легко!

Author: Редактор сайта

 
 
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18 мая на базе СШ №2 Каменца подвели итоги конкурса «Профессия «Адвокат» моими глазами», который Сообщение Планшет – за сочинение? Легко! появились сначала на...
 
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