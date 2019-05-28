Подведены итоги «майских» мониторингов РОЧС

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Инспекцией надзора и профилактики районного отдела по чрезвычайным ситуациям с 13 мая проводятся мониторинги соблюдения законодательства о пожарной безопасности объектов учреждения дошкольного образования района.

Всего проверен 21 объект. В ходе мониторингов нарушения выявлены на 7 объектах. Работниками райотдела МЧС предложены следующие мероприятия: освободить пути эвакуации от загромождений; оборудовать двери эвакуационных выходов легкооткрывающимися (без ключа) замками; укомплектовать субъекты исправными первичными средствами пожаротушения. В целях устранения выявленных нарушений, руководителям учреждений вручены рекомендации.

Также спасателями проведена проверка ОАО «АгроНива», в ходе которой выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности: не проводится проверка источников наружного противопожарного водоснабжения объектов; допускается курение вне специально отведенных местах, определенных инструкциями по пожарной безопасности, оборудованных в установленном порядке и обозначенных указателями «Место для курения».

Руководителю ОАО «АгроНива» вручен акт по результатам проверки и предписание на устранение выявленных нарушений.