Минспорта ответило болельщикам на запрос о назначении Захарова главным тренером минского «Динамо»

Источник материала: Tut.by

Минспорта ответило сообществу болельщиков минского «Динамо» на официальный запрос по поводу слухов о назначении наставника «Юности» Михаила Захарова главным тренером «зубров». Ответ чиновников, датированный 27 мая 2019 года, размещен на странице группы «ХК Динамо-Минск Fan Zone» ВКонтакте .

— На ваше обращение по вопросу о возможности назначения главным тренером ХК «Динамо-Минск» Захарова М.М. сообщаем следующее.

На заседании исполкома Национального олимпийского комитета 14 мая 2019 года под руководством президента Национального олимпийского комитета, главы государства А.Г. Лукашенко утверждена стратегия развития ХК «Динамо-Минск» на ближайшие сезоны, а также рассматривался ряд кандидатур на должность главного тренера. В результате утверждена кандидатура Александра Андриевского.

В ближайшее время планируется заключить с указанным тренером контракт.

Министерство спорта и туризма выражает признательность за вашу активную позицию и обеспокоенность за развитие хоккея с шайбой в республике Беларусь, — говорится в ответе Минспорта.