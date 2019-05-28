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Минспорта ответило болельщикам на запрос о назначении Захарова главным тренером минского «Динамо»

29.05.2019 18:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минспорта ответило сообществу болельщиков минского «Динамо» на официальный запрос по поводу слухов о назначении наставника «Юности» Михаила Захарова главным тренером «зубров». Ответ чиновников, датированный 27 мая 2019 года, размещен на странице группы «ХК Динамо-Минск Fan Zone» ВКонтакте.


Михаил Захаров. Фото: hockey.by

— На ваше обращение по вопросу о возможности назначения главным тренером ХК «Динамо-Минск» Захарова М.М. сообщаем следующее.

На заседании исполкома Национального олимпийского комитета 14 мая 2019 года под руководством президента Национального олимпийского комитета, главы государства А.Г. Лукашенко утверждена стратегия развития ХК «Динамо-Минск» на ближайшие сезоны, а также рассматривался ряд кандидатур на должность главного тренера. В результате утверждена кандидатура Александра Андриевского.

В ближайшее время планируется заключить с указанным тренером контракт.

Министерство спорта и туризма выражает признательность за вашу активную позицию и обеспокоенность за развитие хоккея с шайбой в республике Беларусь, — говорится в ответе Минспорта.


Фото: vk.com/hcdmn

Напомним, что на третий день после сообщения об утверждении кандидатуры Александра Андриевского, минское «Динамо» объявило, что не смогло договориться с тренером.

Михаил Захаров: Я хотел возглавить минское «Динамо»

Поиски главного тренера минского «Динамо» все еще продолжаются.

Судя по ответу Минспорта, Александр Андриевский по-прежнему остается кандидатом на пост главного тренера.

 
Теги: Минск
 
 
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Минспорта ответило сообществу болельщиков минского «Динамо» на официальный запрос по поводу слухов о назначении наставника «Юности» Михаила Захарова главным...
 
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