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В Минске легковушка врезалась в припаркованный вдоль дороги фургон, два человека погибли

29.05.2019 18:45 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня легковушка врезалась в припаркованный вдоль проезжей части фургон, двое пассажиров погибли. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Автомобиль BMW двигался по ул. Селицкого со стороны пр. Партизанского в направлении ул. Бачило. По предварительной информации, вблизи дома №105 водитель не справился с управлением и врезался в припаркованный вдоль дороги Iveco. Фургон отбросило за пределы проезжей части, где он въехал в дерево. А BMW после наезда на Iveco врезался в припаркованный Volkswagen .

В результате ДТП два пассажира BMW скончались до прибытия скорой помощи. Еще один пассажир и водитель госпитализированы. В Iveco и Volkswagen в момент происшествия людей не было.

На месте работают сотрудники ГАИ, представитель Следственного комитета, привлекались сотрудники МЧС. Проводится проверка.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня легковушка врезалась в припаркованный вдоль проезжей части фургон, двое пассажиров погибли. Об этом БЕЛТА сообщили в...
 
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