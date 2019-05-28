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В Минске легковушка врезалась в припаркованный вдоль дороги фургон, два человека погибли
Источник материала: БелТА
29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня легковушка врезалась в припаркованный вдоль проезжей части фургон, двое пассажиров погибли. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Автомобиль BMW двигался по ул. Селицкого со стороны пр. Партизанского в направлении ул. Бачило. По предварительной информации, вблизи дома №105 водитель не справился с управлением и врезался в припаркованный вдоль дороги Iveco. Фургон отбросило за пределы проезжей части, где он въехал в дерево. А BMW после наезда на Iveco врезался в припаркованный Volkswagen .
В результате ДТП два пассажира BMW скончались до прибытия скорой помощи. Еще один пассажир и водитель госпитализированы. В Iveco и Volkswagen в момент происшествия людей не было.
На месте работают сотрудники ГАИ, представитель Следственного комитета, привлекались сотрудники МЧС. Проводится проверка.-0-
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29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня легковушка врезалась в припаркованный вдоль проезжей части фургон, двое пассажиров погибли. Об этом БЕЛТА сообщили в...
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