Председатель белорусской федерации футбола побывал с визитом в Волковыске

Источник материала: Новости Волковыска

Сегодня в гости к футбольному клубу «Неман» заезжал глава белорусской федерации футбола Владимир Базанов.

Председатель ознакомился с инфраструктурой гродненской команды, а также посетил футбольный манеж и детскую школу, где оставил запись в книге почетных гостей, сообщает инстаграм «Немана».

Позже состоялась встреча Владимира Базанова с председателем Гродненского областного исполнительного комитета Владимиром Кравцовым, на которой обсуждались дела клуба, а также поднимались вопросы развития футбольной инфраструктуры клуба, СДЮШОР и города Гродно.

После встречи состоялась поездка в Волковыск, где вместе с представителями «вертикали» и генеральным директором волковысского ОАО «Беллакт» Александром Яроцким рассматривался вопрос о реконструкции местного стадиона.









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