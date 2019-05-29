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В школьном питании в Лиде обнаружили конфеты с кишечной палочкой
29.05.2019 19:07 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Как сообщили в отделе государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов и государственного метрологического надзора города Лида Гродненской областной инспекции Госстандарта, нарушения по безопасности конфет были выявлены во время проверки. На склад комбината школьного питания продукция поступила от импортера. Произведены конфеты были в РФ, пишет
«В результате проведенных испытаний в аккредитованной лаборатории конфет вафельных неглазированных «Обыкновенное чудо» было установлено несоответствие их требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим показателям: в конфетах обнаружено наличие бактерии группы кишечных палочек», – рассказали в отделе госнадзора города Лида.
Причиной появления бактерий могло стать загрязненное сырье или нарушения технологического процесса упаковки и хранения.
На прилавок конфеты не попали. По результатам проверки выдано предписание о запрете к реализации опасных конфет, выданы предписания о запрете ввоза и обращения на территории Республики Беларусь, а также о прекращении действия на территории Республики Беларусь декларации о соответствии. Продукция внесена в реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь, размещенный на сайте Госстандарта.
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Конфеты с бактериями группы кишечной палочки нашли на складе комбината школьного питания в Лиде.
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