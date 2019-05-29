В школьном питании в Лиде обнаружили конфеты с кишечной палочкой

Как сообщили в отделе государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов и государственного метрологического надзора города Лида Гродненской областной инспекции Госстандарта, нарушения по безопасности конфет были выявлены во время проверки. На склад комбината школьного питания продукция поступила от импортера. Произведены конфеты были в РФ, пишет БЕЛТА . Реализовывать их планировали в школьных столовых.

«В результате проведенных испытаний в аккредитованной лаборатории конфет вафельных неглазированных «Обыкновенное чудо» было установлено несоответствие их требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим показателям: в конфетах обнаружено наличие бактерии группы кишечных палочек», – рассказали в отделе госнадзора города Лида.

Причиной появления бактерий могло стать загрязненное сырье или нарушения технологического процесса упаковки и хранения.

На прилавок конфеты не попали. По результатам проверки выдано предписание о запрете к реализации опасных конфет, выданы предписания о запрете ввоза и обращения на территории Республики Беларусь, а также о прекращении действия на территории Республики Беларусь декларации о соответствии. Продукция внесена в реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь, размещенный на сайте Госстандарта.