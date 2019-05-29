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Парковка между ТЦ «Дана Молл» и Национальной библиотекой в Минске будет платной

29.05.2019 19:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Парковка между ТЦ «Дана Молл» и Национальной библиотекой в Минске будет платной. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в компании «Дана Холдингз».

Недавно на въезде на большую парковку возле Национальной библиотеки установили шлагбаумы. Пока они подняты и оставлять авто на стоянке можно бесплатно.

Шлагбаумы установила компания «Дана Холдингз», она и будет взимать плату за парковку авто и следить за порядком на стоянке. Предполагается, что на парковке будет взиматься плата как почасовая, так и помесячная — для тех автомобилистов, кто захочет оставлять там авто на длительное время.

— Сегодня наши специалисты рассчитывают, сколько в месяц будут стоить услуги стоянки. Пока они оцениваются примерно в 20 рублей в месяц, это совсем небольшая сумма, — отметил вице-президент компании Вибор Мулич. По его словам, плату за парковку собираются брать не раньше сентября.

 
Теги: Минск
 
 
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Недавно на въезде на большую парковку возле Национальной библиотеки установили шлагбаумы. Пока они подняты и оставлять авто на стоянке можно бесплатно.
 
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