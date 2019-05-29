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Между прошлым и будущим: самые интересные экспонаты конкурса автомобильной элегантности на Вилле д'Эсте
Источник материала: Tut.by
С традициями прошлого и перспективами будущего — так вкратце можно охарактеризовать ежегодный конкурс элегантности, проводимый в расположенном на севере Италии городе Черноббио.
В этом году Concorso d’Eleganza Villa D’Este отметило юбилей — впервые это мероприятие состоялось в далеком 1929 году как выставка передовых достижений автомобильной индустрии.
В настоящее время кроме винтажных и самых красивых машин прошлого на престижном мероприятии на берегу озера Комо выставляют также мотоциклы и наиболее дерзкие концепты современности. По традиции вся демонстрируемая на территории роскошного отеля Villa D’Este и близлежащей Villa Erba техника предстает на суд компетентного жюри и еще более придирчивой публики.
Номинированные на конкурсе классические автомобили с выдающейся историей по традиции соревнуются между собой в нескольких категориях (в этот раз их было восемь). Главных наград — две. Это, собственно, Трофей конкурса, присуждаемый жюри «Лучшему участнику» (Best of Show) и так называемый Золотой кубок (Coppa d’Oro Villa d’Este), который еще называют призом зрительских симпатий.
В отличие от прошлых лет, в этот раз оба почетных приза достались одному и тому же автомобилю — мнения жюри и публики относительно шикарной «итальянки» Alfa Romeo 8C 2900B Berlinetta Touring совпали!
Это купе 1937 года выпуска с кузовом работы ателье Carrozzeria Touring — один из 30 автомобилей, произведенных Alfa Romeo с 1937 по 1940 гг. В основе 8C 2900B лежало гоночное, по сути, шасси с полностью независимой подвеской, а под длиннющим капотом располагалась рядная «восьмерка», с помощью двойного наддува развивающая 180 лошадиных сил.
К слову, титул «Best of Show» эта же Alfa удостоилась и на прошедшем в августе прошлого года конкурсе автомобильной красоты в американском Пеббл-Бич.
Три года назад Lamborghini открыло подразделение Polo Storico, отвечающее за историческое наследие компании, включая реставрацию и сертификацию моделей марки, произведенных до 2001 года (от 350 GT до Diablo). Один из восстановленных с участием специалистов Polo Storico спорткаров был отмечен наградой — это купе Miura P 400 S. Оно победило в «Классе F» — автомобилей для звезд музыки, выставленных под девизом «Baby You Can Drive My Car».
Данную Miura весной 1971 года приобрел певец Антонио Чаччи, больше известный как Little Tony, а сейчас спорткар принадлежит одному состоятельному итальянскому коллекционеру. Автомобиль прошел полную реставрацию, в ходе которой была проверена каждая деталь — в Polo Storico установили аутентичность спорткара и его элементов на основании информации из архива Lamborghini, в котором хранятся производственная документация и технические чертежи для исторических моделей марки.
В категории ориентированных на будущее концепт-каров и прототипов выступали сразу несколько эффектных шоу-каров, представленных на недавних международных автошоу. Среди них, например, концептуальное купе
Последнему достался приз за лучший дизайн (Design Award) конкурса — его вручили главе Bugatti Штефану Винкельманну. Напомним, что речь идет о самом дорогом автомобиле современности, за который покупатель, по одной информации, выложил 11 миллионов евро, а по другой — все 16,7 миллиона евро!
Кто владелец машины? Это по-прежнему тайна за семью печатями. Так, в начале месяца появились
Как бы там ни было, но La Voiture Noire готов не до конца — пока это лишь образец, построенный для демонстрационных целей: в движение его приводит не могучий W16 от Chiron, а… компактный электродвигатель.
Также к конкурсу регулярно готовят эксклюзивные автомобили и оригинальные спорткары, многие из которых в итоге выпускают мелкой серией — лучшего места для дебюта какого-нибудь стартапа или возрожденного из небытия подзабытого бренда и не придумаешь.
На Villa D’Este на публике предстал трехдверный спорткар Austro Daimler Bergmeister ADR 630 Shooting Grand, внешность которого навеяна моделями 20−30-х гг. прошлого столетия. В частности, и оригинальными Austro-Daimler — компания с таким названием была создана в 1899 году и выпускала автомобили до 1935 года. Подготовленный к смотринам в Италии концепт был создан командой энтузиастов под началом австрийского инженера Роланда Штагля.
Задуман Bergmeister ADR 630 Shooting Grand длиной 4,54 м и шириной 2,08 м как роскошный автомобиль для дальних поездок. В основе спорткара массой 1650 кг лежит пространственная алюминиевая рама, внешние панели выполнены из углепластика. Силовая установка — гибридная: это шестицилиндровый двигатель, ассистируют которому трио электромоторов. Озвученная суммарная отдача — 1198 л.с. и 1600 Нм крутящего момента, максимальная скорость заявлена на уровне 330 км/ч. Благодаря тяговой батарее емкостью 55 кВтч, до 250 км Bergmeister ADR 630 Shooting Grand способен проехать на электротяге, общий запас хода — около 1000 км. Если все пойдет по плану, Austro Daimler 21-го столетия выпустят небольшим тиражом, однако стоимость и сроки поставок машин клиентам не называются.
Уже в 15-ый раз мероприятие в Ломбардии проходит под патронажем BMW — в ходе конкурса баварцы показали два необычных концепта, причем один из них оказался двухколесным. Это круизер Concept R18, создатели которого черпали вдохновение в классических мотоциклах BMW, установив при этом на байк совершенно новый двигатель, еще не используемый на серийных моделях.
Рама, сваренная из труб овального сечения, бензобак каплевидной формы и прочие элементы концептуального круизера — все это искусно выполненная ручная работа, подчеркивают в BMW. Но главная особенность шоу-байка — длинноходный двухцилиндровый оппозитный двигатель объемом 1800 «кубиков», прочих характеристик которого баварцы не озвучили. Зато известно, что уже в следующем году BMW на основе R18 собирается выпустить серийный круизер, оснащенный новым мотором.
Garmisch — наверняка даже среди самых преданных поклонников найдутся те, кто о таком BMW и не слышал! Построенный еще в 1970 году концепт с таким названием… попросту пропал без вести вскоре после премьерного показа на Женевском автосалоне. А между тем созданная на шасси модели 2002 ti «двухдверка» считается предвестником пятой серии, серийный выпуск которой начался в 1972 году.
Судьба концепта, созданного в ателье Bertone под началом одного из мэтров итальянского автодизайна Марчелло Гандини, до сих пор неизвестна. Оригинальной документации и технических чертежей сохранилось мало, поэтому перед специалистами отделений BMW Design и BMW Classic, решивших воссоздать Garmisch, стояла непростая задача. Им на помощь пришел сам Гандини, долго уговаривать которого не пришлось — в Турин за одобрением к маэстро отправился нынешний главный дизайнер BMW Адриан ван Хойдонк.
После показа на конкурсе элегантности заново реконструированный Garmisch отправится в музей BMW в Мюнхене.
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Между прошлым и будущим: самые интересные экспонаты конкурса автомобильной элегантности на Вилле д'Эсте
С традициями прошлого и перспективами будущего - так вкратце можно охарактеризовать ежегодный Конкурс элегантности, проводимый в расположенном на севере Италии...
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