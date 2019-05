Между прошлым и будущим: самые интересные экспонаты конкурса автомобильной элегантности на Вилле д'Эсте

Источник материала: Tut.by

С традициями прошлого и перспективами будущего — так вкратце можно охарактеризовать ежегодный конкурс элегантности, проводимый в расположенном на севере Италии городе Черноббио.

В этом году Concorso d’Eleganza Villa D’Este отметило юбилей — впервые это мероприятие состоялось в далеком 1929 году как выставка передовых достижений автомобильной индустрии.





В настоящее время кроме винтажных и самых красивых машин прошлого на престижном мероприятии на берегу озера Комо выставляют также мотоциклы и наиболее дерзкие концепты современности. По традиции вся демонстрируемая на территории роскошного отеля Villa D’Este и близлежащей Villa Erba техника предстает на суд компетентного жюри и еще более придирчивой публики.









Номинированные на конкурсе классические автомобили с выдающейся историей по традиции соревнуются между собой в нескольких категориях (в этот раз их было восемь). Главных наград — две. Это, собственно, Трофей конкурса, присуждаемый жюри «Лучшему участнику» (Best of Show) и так называемый Золотой кубок (Coppa d’Oro Villa d’Este), который еще называют призом зрительских симпатий.





В отличие от прошлых лет, в этот раз оба почетных приза достались одному и тому же автомобилю — мнения жюри и публики относительно шикарной «итальянки» Alfa Romeo 8C 2900B Berlinetta Touring совпали!



Alfa Romeo 8C 2900B Berlinetta Touring



Это купе 1937 года выпуска с кузовом работы ателье Carrozzeria Touring — один из 30 автомобилей, произведенных Alfa Romeo с 1937 по 1940 гг. В основе 8C 2900B лежало гоночное, по сути, шасси с полностью независимой подвеской, а под длиннющим капотом располагалась рядная «восьмерка», с помощью двойного наддува развивающая 180 лошадиных сил.



К слову, титул «Best of Show» эта же Alfa удостоилась и на прошедшем в августе прошлого года конкурсе автомобильной красоты в американском Пеббл-Бич.



Lamborghini Miura P 400 S



Три года назад Lamborghini открыло подразделение Polo Storico, отвечающее за историческое наследие компании, включая реставрацию и сертификацию моделей марки, произведенных до 2001 года (от 350 GT до Diablo). Один из восстановленных с участием специалистов Polo Storico спорткаров был отмечен наградой — это купе Miura P 400 S. Оно победило в «Классе F» — автомобилей для звезд музыки, выставленных под девизом «Baby You Can Drive My Car».



Lamborghini Miura P 400 S



Данную Miura весной 1971 года приобрел певец Антонио Чаччи, больше известный как Little Tony, а сейчас спорткар принадлежит одному состоятельному итальянскому коллекционеру. Автомобиль прошел полную реставрацию, в ходе которой была проверена каждая деталь — в Polo Storico установили аутентичность спорткара и его элементов на основании информации из архива Lamborghini, в котором хранятся производственная документация и технические чертежи для исторических моделей марки.



Bugatti La Voiture Noire

В категории ориентированных на будущее концепт-каров и прототипов выступали сразу несколько эффектных шоу-каров, представленных на недавних международных автошоу. Среди них, например, концептуальное купе Peugeot e-Legend , а также показанные на мартовском автосалоне в Женеве кабриолет Touring Superleggera Sciadipersia и штучный гиперкар Bugatti La Voiture Noire.



Последнему достался приз за лучший дизайн (Design Award) конкурса — его вручили главе Bugatti Штефану Винкельманну. Напомним, что речь идет о самом дорогом автомобиле современности, за который покупатель, по одной информации, выложил 11 миллионов евро, а по другой — все 16,7 миллиона евро!



Кто владелец машины? Это по-прежнему тайна за семью печатями. Так, в начале месяца появились слухи о том , что обладателем La Voiture Noire стал футболист Криштиану Роналду, который, впрочем, на днях успел похвастаться в своем Instagram другой машиной — новеньким McLaren Senna. Поговаривают, что эксклюзивный гиперкар заказал себе бывший глава концерна Volkswagen Фердинанд Пиех, но подтверждений этой информации тоже нет.



Как бы там ни было, но La Voiture Noire готов не до конца — пока это лишь образец, построенный для демонстрационных целей: в движение его приводит не могучий W16 от Chiron, а… компактный электродвигатель.



Austro Daimler Bergmeister ADR 630 Shooting Grand

Также к конкурсу регулярно готовят эксклюзивные автомобили и оригинальные спорткары, многие из которых в итоге выпускают мелкой серией — лучшего места для дебюта какого-нибудь стартапа или возрожденного из небытия подзабытого бренда и не придумаешь.



На Villa D’Este на публике предстал трехдверный спорткар Austro Daimler Bergmeister ADR 630 Shooting Grand, внешность которого навеяна моделями 20−30-х гг. прошлого столетия. В частности, и оригинальными Austro-Daimler — компания с таким названием была создана в 1899 году и выпускала автомобили до 1935 года. Подготовленный к смотринам в Италии концепт был создан командой энтузиастов под началом австрийского инженера Роланда Штагля.



Austro Daimler Bergmeister ADR 630 Shooting Grand



Задуман Bergmeister ADR 630 Shooting Grand длиной 4,54 м и шириной 2,08 м как роскошный автомобиль для дальних поездок. В основе спорткара массой 1650 кг лежит пространственная алюминиевая рама, внешние панели выполнены из углепластика. Силовая установка — гибридная: это шестицилиндровый двигатель, ассистируют которому трио электромоторов. Озвученная суммарная отдача — 1198 л.с. и 1600 Нм крутящего момента, максимальная скорость заявлена на уровне 330 км/ч. Благодаря тяговой батарее емкостью 55 кВтч, до 250 км Bergmeister ADR 630 Shooting Grand способен проехать на электротяге, общий запас хода — около 1000 км. Если все пойдет по плану, Austro Daimler 21-го столетия выпустят небольшим тиражом, однако стоимость и сроки поставок машин клиентам не называются.



BMW Concept R18

Уже в 15-ый раз мероприятие в Ломбардии проходит под патронажем BMW — в ходе конкурса баварцы показали два необычных концепта, причем один из них оказался двухколесным. Это круизер Concept R18, создатели которого черпали вдохновение в классических мотоциклах BMW, установив при этом на байк совершенно новый двигатель, еще не используемый на серийных моделях.



Рама, сваренная из труб овального сечения, бензобак каплевидной формы и прочие элементы концептуального круизера — все это искусно выполненная ручная работа, подчеркивают в BMW. Но главная особенность шоу-байка — длинноходный двухцилиндровый оппозитный двигатель объемом 1800 «кубиков», прочих характеристик которого баварцы не озвучили. Зато известно, что уже в следующем году BMW на основе R18 собирается выпустить серийный круизер, оснащенный новым мотором.



BMW Garmisch

Garmisch — наверняка даже среди самых преданных поклонников найдутся те, кто о таком BMW и не слышал! Построенный еще в 1970 году концепт с таким названием… попросту пропал без вести вскоре после премьерного показа на Женевском автосалоне. А между тем созданная на шасси модели 2002 ti «двухдверка» считается предвестником пятой серии, серийный выпуск которой начался в 1972 году.

Судьба концепта, созданного в ателье Bertone под началом одного из мэтров итальянского автодизайна Марчелло Гандини, до сих пор неизвестна. Оригинальной документации и технических чертежей сохранилось мало, поэтому перед специалистами отделений BMW Design и BMW Classic, решивших воссоздать Garmisch, стояла непростая задача. Им на помощь пришел сам Гандини, долго уговаривать которого не пришлось — в Турин за одобрением к маэстро отправился нынешний главный дизайнер BMW Адриан ван Хойдонк.



BMW Garmisch



После показа на конкурсе элегантности заново реконструированный Garmisch отправится в музей BMW в Мюнхене.