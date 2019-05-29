Денежное довольствие военнообязанных на сборах вырастет в 15 раз

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Изменения предусмотрены постановлением Совета министров от 25 мая 2019 г. №331. Примечательно, что сейчас данная сумма варьируется от 8,39 до 14,63 руб. в месяц, пишет БЕЛТА . Получается, что денежное довольствие военнообязанных возрастет более чем в 15 раз.