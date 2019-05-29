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Денежное довольствие военнообязанных на сборах вырастет в 15 раз

29.05.2019 19:20 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Денежное довольствие военнообязанных на сборах вырастет в 15 раз
Фото из открытых источников

Денежное довольствие военнообязанных на сборах вырастет в 15 раз Министерство обороны предлагает оптимизировать отсрочки от призыва
Денежное довольствие военнообязанных за периоды прохождения ими военных и специальных сборов с 1 января 2020 года составит от 156 до 331,5 руб. в месяц в зависимости от присвоенного воинского звания военнообязанного.

Изменения предусмотрены постановлением Совета министров от 25 мая 2019 г. №331. Примечательно, что сейчас данная сумма варьируется от 8,39 до 14,63 руб. в месяц, пишет БЕЛТА. Получается, что денежное довольствие военнообязанных возрастет более чем в 15 раз.

 
 
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