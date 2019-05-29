Изменения предусмотрены постановлением Совета министров от 25 мая 2019 г. №331. Примечательно, что сейчас данная сумма варьируется от 8,39 до 14,63 руб. в месяц, пишет
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Денежное довольствие военнообязанных на сборах вырастет в 15 раз
29.05.2019 19:20 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Изменения предусмотрены постановлением Совета министров от 25 мая 2019 г. №331. Примечательно, что сейчас данная сумма варьируется от 8,39 до 14,63 руб. в месяц, пишет
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Изменения произойдут с 1 января 2020 года.
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