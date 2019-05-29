Биатлон: весна и лето без интриги

Первые кадры вобрали в себя обязательные в таких случаях пошаговые обследования в медицинском центре, после которых начались традиционные для первых дней сборов манипуляции с винтовкой в тире и на открытом стрельбище в “Раубичах”. В перерыве между ними последовал «поход» полутора десятков спортсменов и их наставников в Минспорта на аттестацию.





Вот здесь после начальной рутины могла возникнуть интрига с составом: сезон на фоне ухода знаковых фигур Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино вышел безмедальным. На самом верху с биатлонистами обещали разобраться, и разбирались. Дважды «совет в Филях» собирался у министра спорта, на котором наставники сборной по деталям отчитывались за сезон, а затем модельно представляли будущий. А до того их ждали на тренерском совете, где также они разложили «пасьянс» минувшей зимы.





Личные планы развернули и атлеты, откровенно признавшись, на что были способны в ушедшем сезоне и как собираются финишировать в будущем. Ни для кого не тайна, что они способны не на многое. Одна медаль чемпионата мира, которую обязалась привезти белорусская команда, ложилась на плечи Домрачевой и Скардино. Тогда, в начале лета, Дарья и Надежда еще не сказали «нет» выступлениям в сборной.

После ухода лидеров медальную «амбразуру» могла закрыть новый первый номер сборной Ирина Кривко. Но девушке, не успевшей до конца выздороветь, пришлось выйти на домашний чемпионат Европы. Она постаралась выложиться на все сто и пополнила белорусскую копилку двумя наградами, а третью сборная добыла в смешанной эстафете. На «мире» ее не хватило, но как можно было не выкладываться дома, перед своей публикой, которая пришла увидеть земляков на пьедестале? Одна цель была достигнута: сборная выполнила свой план на континентальном первенстве. Вторая, более весомая, на планетарном — нет.









Вот почему аттестация национальной команды в Минспорта ничего неожиданного не несла. Новые лица в сборной не засветились, да и откуда им быть? В белорусском юниорском биатлоне, особенно в девичьем, набралось не так много желающих связать свое будущее с биатлоном. Тренеры тоже не горят особым рвением потеснить своих коллег в сборной. В спортшколах и зимних центрах им хватает работы, да и чувствуют себя на начальных ступеньках биатлонной пирамиды более спокойно, чем на ее верху. В сборной что год, то смена тренеров, особенно, в мужской команде.





На защите будущих должностей от тренеров сборной требовали грядущих наград. Им ничего не оставалось, как согласиться. В противном случае они вряд ли прошли бы аттестацию. Ставку сделали на Ирину Кривко, которая в прошлом сезоне стабильно попадала в кубковую десятку. Именно на нее «повесили» одну мировую медаль.

В тренерском штабе есть некоторые перемены. Игорь Жаворонков, помогавший юниорской команде страны по стрельбе, станет этим заниматься и в национальной сборной по биатлону. Олегу Рыженкову в мужской команде продолжит помогать Владимир Королькевич, консультант по функциональной подготовке. Анализом тренировочных заданий и стартов займется Роман Синиченко, один из магистрантов Белорусского университета физкультуры. Василий Лещенко останется старшим в женской сборной и вместе с Романом Малухой, также тяготеющем к научной сфере, выведет подопечных на старты.





В прошлом сезоне сборная пополнилась российскими биатлонистками, с которыми уже определилась в выборе курса. Наиболее ярко в среде дебютантов проявили себя сестры Кручинкины, но тренеры ждут продолжения: пока сестры не отличаются особой уверенностью. 23-летняя Ирина Костюченко, перебравшая из Коми, только в сентябре взяла в руки спортивную винтовку, а до того занималась лыжными гонками. Однако уже в дебюте проявила неплохие для начала задатки: в одной из спринтерских гонок оказалась восьмой на этапе Кубка ИБУ, лишь раз промахнувшись. В тех случаях, когда штраф поднимался до четырех-пяти кругов, она за счет скорости на трассе закреплялась в четвертом десятке. 52 процента попаданий в мишень — вполне недурно для дебютантки, считают специалисты.





Девушка, кстати, после окончания вуза поступила в магистратуру в Челябинске, а теперь перевелась на обучение в Минск . Она собирается развивать свои познания в коммерческом направлении.

Еще одному приобретению сборной Арине Яборовой, переехавшей в Беларусь из Пермского края, еще год выступать в юниорской группе. На взрослых этапах Кубка ИБУ девушка отмечалась невдалеке от первой тридцатки. Чем и порадовала тренеров сборной. Кручинкины тоже молоды, они и остальные новички успешно выдержали тесты, и, как утверждают тренеры, обладают хорошими функциональными задатками. В сборной на сей раз не погнались за великовозрастными калифами на час, которыми можно было залатать дыры в составе.





Если все пойдет по задуманному, то дебютантки способны отработать два олимпийских цикла, считают они.

Кстати, об Играх. Через три года они пройдут в Китае. Биатлонные трассы будут проложены на стадионе в Хуалинь Дуне на высоте около 1800 метров. Поэтому, минимум, три сбора в году команда должна провести на высоте, близкой к китайской. На таких аренах она собирается смоделировать будущие старты, учтя и рельеф, и будущие условия. А в Китае, по отзывам специалистов, биатлонисты столкнутся с морозом, сухим снегом, ветром с пылью.

До 3 июня белорусская сборная в «Раубичах» проводит учебно-тренировочный сбор по специальной подготовке. В расписание входят велопробеги, лыжероллерные занятия, стрелковая имитация, кроссы-походы. По такой же программе она продолжит тренировочную сессию и в армянском Цахкадзоре, на высоте около двух тысяч метров, куда отправиться в начале лета.





В конце августа «Раубичи» примут планетарный чемпионат по летнему биатлону, на который белорусы выставят основной состав. Через месяц после августовского «мира» в этом спорткомплексе стартует традиционное открытое первенство страны. Вот такие турнирные планы белорусских биатлонистов, которые большинство сборов проведут в «Раубичах».





Кстати, сейчас там тренируется и женская команда Украины.



