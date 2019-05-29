﻿ «Они его замучили там, в СИЗО». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Они его замучили там, в СИЗО»

29.05.2019 19:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Жена Андрея Терещенко будет требовать от властей компенсацию.

Елена Терещенко, жена умершего на днях в стенах СИЗО номер 1 Андрея Терещенко, намерена найти ответственных, а также потребовать от государства моральной и материальной компенсации за преждевременную смерть супруга, сообщает Белсат.

Больной сахарным диабетом мужчина, по информации свидетелей, в Жодинской тюрьме 7 раз был в коме, но так и не получил согласия на льготу по условиям отбывания наказания.

Со смерти мужа прошло всего четыре дня, Елене трудно собраться с мыслями, но уже надо думать о дне завтрашнем:

«Они его замучили там. Если он и должен был умереть, то не там, а здесь».

45-летнего Андрея Терещенко в феврале приговорили к полутора годам заключения за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Уже во время судебного рассмотрения его госпитализировали с обострением сахарного диабета.

Об этом и не только в видеосюжете:

 
 
Ссылка на источник 80
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жена Андрея Терещенко будет требовать от властей компенсацию.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Европейские забеги» #velcombegom
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика