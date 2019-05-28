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"Российское дело" закрыто. Мюллер ушел в отставку

29.05.2019 18:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Спецпрокурор Роберт Мюллер объявил о закрытии дела о российском вмешательстве в американские выборы, передает Bloomberg с его пресс-конференции. В связи с этим он покидает Минюст США.


Фото: Reuters
«Я выступаю сегодня потому, что наше расследование завершено», — сообщил он журналистам.

Говоря о ходе расследования, Мюллер подчеркнул, что выдвижение обвинений против президента Дональда Трампа изначально не рассматривалось его командой как возможный исход дела. В этом он руководствовался принципами справедливости, пояснил он. «Было бы несправедливо гипотетически обвинить кого-либо в преступлении без решения суда», — сказал он.

Спецпрокурор повторил основной вывод своего расследования: Россия вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах в 2016 году. Этот факт он счел доказанным. «Были многочисленные, систематические попытки вмешаться в наши выборы, и это заслуживает внимания всех американцев», — подчеркнул он.

После выборов в 2016 году США обвинили Москву во вмешательстве в президентскую кампанию, в частности, в кибератаках на серверы Демократической партии. Ряд американских политиков, в первую очередь представителей Демократической партии, заподозрили президента Дональда Трампа в сговоре с Россией. По этому поводу было проведено расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, результаты которого были опубликованы в апреле. Команда спецпрокурора не выявила сговора, однако подтвердила предполагаемое «вмешательство России».


 
 
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Спецпрокурор Роберт Мюллер объявил о закрытии дела о российском вмешательстве в американские выборы, передает Bloomberg с его пресс-конференции. В связи с этим он...
 
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