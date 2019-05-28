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Пул№3: "Путин переговорил с Лукашенко: Александр Григорьевич отошел озадаченный"

29.05.2019 18:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Противоречивые новости появляются по поводу встречи президентов Беларуси и России на поляк саммита Евразийского экономического союза в Нур-Султане (Казахстан).

Пул№3: "Путин переговорил с Лукашенко: Александр Григорьевич отошел озадаченный"
Фото: president.gov.by
В частности, корреспондент РИА Новости зафиксировал, что Владимир Путин и Александр Лукашенко "улыбались, а беседа была оживленной". Также в ней участвовал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Хорошее настроение лидеров Беларуси и России можно наблюдать и на фото, опубликованном информационным агентством БЕЛТА.

Впрочем, телеграм-канал "Пул №3" по иному оценивет первый контакт Путина и Лукашенко на саммите в Нур-Султане.

"Путин в Нур-Султане переговорил с Лукашенко: Александр Григорьевич отошел озадаченный", - пишут авторы телеграм-канала.

Правда, пока лидеры Беларуси и России еще не приступали к серьезным двусторонним переговорам. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

А обсудить им есть что. Россия продолжает настаивать на углублении интеграции с Беларусью в обмен на получение Минском дешевых энергоносителей. В декабре 2018 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета Лукашенко и Путин даже публично поспорили о ценах на энергоносители. Первый публично осадил второго: вроде бы воевали вместе, а для Беларуси условия по газу хуже, чем для Германии.

С другой стороны, Лукашенко готов выставить Путину счет за "грязную" нефть, которая в марте-апреле поступала в Беларусь по российскому нефтепроводу "Дружба". По оценке белорусской стороны, ущерб от загрязнения нефтепровода составил не менее 400 миллионов долларов.


 
 
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Противоречивые новости появляются по поводу встречи президентов Беларуси и России на поляк саммита Евразийского экономического союза в Нур-Султане (Казахстан).
 
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