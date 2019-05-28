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Пул№3: "Путин переговорил с Лукашенко: Александр Григорьевич отошел озадаченный"
Источник материала: Партизан
Противоречивые новости появляются по поводу встречи президентов Беларуси и России на поляк саммита Евразийского экономического союза в Нур-Султане (Казахстан).
Фото: president.gov.by
В частности, корреспондент
Хорошее настроение лидеров Беларуси и России можно наблюдать и на фото, опубликованном информационным агентством БЕЛТА.
Впрочем,
"Путин в Нур-Султане переговорил с Лукашенко: Александр Григорьевич отошел озадаченный", - пишут авторы телеграм-канала.
Правда, пока лидеры Беларуси и России еще не приступали к серьезным двусторонним переговорам. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
А обсудить им есть что. Россия продолжает настаивать на углублении интеграции с Беларусью в обмен на получение Минском дешевых энергоносителей. В декабре 2018 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета Лукашенко и Путин даже публично поспорили о ценах на энергоносители. Первый публично осадил второго: вроде бы воевали вместе, а для Беларуси условия по газу хуже, чем для Германии.
С другой стороны, Лукашенко готов выставить Путину счет за "грязную" нефть, которая в марте-апреле поступала в Беларусь по российскому нефтепроводу "Дружба". По оценке белорусской стороны, ущерб от загрязнения нефтепровода составил не менее 400 миллионов долларов.
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Противоречивые новости появляются по поводу встречи президентов Беларуси и России на поляк саммита Евразийского экономического союза в Нур-Султане (Казахстан).
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