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Саакашвили рассказал, готов ли стать премьер-министром Украины
Источник материала: Партизан
Сакашвили утверждает, что у него нет политических амбиций
Mikheil Saakashvili/Facebook
Экс-президент Украины Петр Порошенко трижды предлагал бывшему грузинскому лидеру и экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили возглавить украинское правительство.
Об этом рассказал сам Саакашвили в эфире 1+1,
«Порошенко трижды предлагал мне стать премьером, я трижды отказался». — уточнил он.
Саакашвили добавил, что пока не видит себя премьером Украины.
«Обстоятельства разные могут быть, но сейчас я не вижу себя на должности», — резюмировал он.
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Сакашвили утверждает, что у него нет политических амбиций
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