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Саакашвили рассказал, готов ли стать премьер-министром Украины

29.05.2019 18:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сакашвили утверждает, что у него нет политических амбиций


Mikheil Saakashvili/Facebook

Экс-президент Украины Петр Порошенко трижды предлагал бывшему грузинскому лидеру и экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили возглавить украинское правительство.

Об этом рассказал сам Саакашвили в эфире 1+1, пишет ТСН.

«Порошенко трижды предлагал мне стать премьером, я трижды отказался». — уточнил он.

Саакашвили добавил, что пока не видит себя премьером Украины.

«Обстоятельства разные могут быть, но сейчас я не вижу себя на должности», — резюмировал он.
 


 
 
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Сакашвили утверждает, что у него нет политических амбиций
 
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