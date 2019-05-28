Саакашвили рассказал, готов ли стать премьер-министром Украины





Mikheil Saakashvili/Facebook





Экс-президент Украины Петр Порошенко трижды предлагал бывшему грузинскому лидеру и экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили возглавить украинское правительство.





пишет ТСН. Об этом рассказал сам Саакашвили в эфире 1+1,ТСН.





«Порошенко трижды предлагал мне стать премьером, я трижды отказался». — уточнил он.





Саакашвили добавил, что пока не видит себя премьером Украины.





«Обстоятельства разные могут быть, но сейчас я не вижу себя на должности», — резюмировал он.



