ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Топ-менеджер компании пропал без вести в Минске

29.05.2019 17:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Правоохранители и родственники ищут пропавшего без вести топ-менеджера столичной компании, об этом сообщили Sputnik в среду в ПСО "Ангел".



Сергей Гусаковский (46 лет) вышел из дома на улице Славинского, 8А ранним утром 28 мая и пропал. На данный момент информация о его местоположении отсутствует, а сотрудники Первомайского РУВД Минска приступили к поискам.

Согласно сведениям на странице пропавшего мужчины в социальных сетях, в настоящее время он является исполнительным директором компании "СТА Логистик", а ранее занимал пост гендиректора в издательском доме "БелКП-Пресс".

Правоохранители сообщают приметы пропавшего белоруса: рост мужчины 182 сантиметра, телосложение плотное, волосы темные с проседью, глаза карие, может носить бороду и усы. Среди особых примет – шрамы на левом веке под бровью, а также под нижней губой; после полученной ранее травмы не работает левая рука.

Представители поисково-спасательного отряда сообщили также, что Гусаковский был одет в желтую майку с коротким рукавом, светло-синие джинсы и светло-салатовые кроссовки.

Правоохранители призывают всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем мужчине, обратиться в ПСО "Ангел" по номеру 7733 либо в милицию по телефону 102.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правоохранители и родственники ищут пропавшего без вести топ-менеджера столичной компании, об этом сообщили Sputnik в среду в ПСО "Ангел".
 
Новости дня
Новости разные
 
VORANAVA DISTRICT
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика