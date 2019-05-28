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Алексей Трохимчик: тренер Белоруской федерации триатлона склонял меня к употреблению запрещенных веществ

29.05.2019 17:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский триатлонист Алексей Трохимчик (1993 года рождения) обвинил в склонении к употреблению допинга тренера Белорусской федерации триатлона Артема Буковца.

Этот наставник имеет международную лицензию как в разряде судей, так и в разряде тренеров. 

"Друзья, а как вы относитесь к склонению в употреблении допинга? 

Два года назад я расстался со своим первым тренером по триатлону Артемом Буковцом (к сожалению человек уже успел подчистить сообщения и заблокировать меня везде ) и продолжил свой путь самостоятельно, а через некоторое время — под руководством испанского тренера . 

Обстоятельства расставания я никогда не освещал и не упоминал, так как считаю это неприемлемым. Но время идет и все растравляет по своим местам. После очередных комментариев в фэйсбуке я не могу молчать и призываю вас сделать тоже самое, если вы как то знакомы с этой проблемой! 

Тренер Белоруской федерации триатлона склонял меня к употреблению запрещенных веществ. Цитирую: 

"Я тебе и предложил, потому как других вариантов для тебя нет и не будет". 


Но другие варианты есть, и я надеюсь что среди вас нет людей, которые ведутся на такого рода призывы. 

Этим сообщением я призываю вас не быть равнодушным к проблеме допинга среди любителей и профессионалов и, надеюсь, что это сообщение запустит механизм, который в итоге расставит все по местам. 

Пожалуйста, поддержите это сообщение, чтобы как можно больше людей узнало об этой проблеме. 

Я хочу тренироваться, выступать и побеждать в равных условиях. А те, кто ведет игру нечестно, должны нести за это ответственность. Я понимаю всю степень негатива, который обрушится на мою персону. Я понимаю людей, которые отвернутся от меня и будут говорить обо мне гадости. Но я готов пройти через это и сделать что то для спорта, который является частью моей жизни", — написал Трохимчик в Фейсбуке.


 
 
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Белорусский триатлонист Алексей Трохимчик (1993 года рождения) обвинил в склонении к употреблению допинга тренера Белорусской федерации триатлона Артема Буковца.
 
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