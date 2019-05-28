Казахстанский премьер избран главой совета ЕАБР

Источник материала: Интерфакс

Совет Евразийского банка развития (ЕАБР) избрал премьер-министра Казахстана Аскара Мамина председателем совета, сообщила пресс-служба премьера.

Как отмечается в сообщении, в среду под председательством Мамина состоялось заседание совета ЕАБР.

В работе заседания приняли участие члены совета ЕАБР: первый заместитель председателя правительства Российской Федерации - министр финансов РФ Антон Силуанов, первый заместитель премьер-министра Казахстана - министр финансов Алихан Смаилов, вице-премьер Армении Мгер Григорян, министр финансов Беларуси Максим Ермолович, министр финансов Киргизии Бактыгуль Жеенбаева, министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода.

Мамин отметил, что ЕАБР вносит свой вклад в развитие сотрудничества государств-членов Евразийского экономического союза и финансирование совместных проектов.

"Общая задача - поднять эффективность наших интеграционных инвестиционных проектов", - подчеркнул премьер-министр Казахстана.

В ходе заседания члены совета подвели итоги работы банка за 2018 год, рассмотрели вопросы реализации интеграционных проектов, нацеленных на содействие развитию торгово-экономических связей и инвестиционной деятельности между государствами-членами Евразийского экономического союза.

По данным пресс-службы премьера, на сегодня портфель ЕАБР составляет 85 проектов на сумму $3,5 млрд. Порядка 40% всех проектов реализуется на территории Казахстана.