Саакашвили вернулся на Украину, где его встретили хлебом-солью

Источник материала: Интерфакс

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили вернулся на Украину.

В среду он прилетел в международный аэропорт "Борисполь" (Киев) рейсом из Варшавы. Его встречают несколько сотен сторонников и большое количество журналистов.

Прибытие политика в "Борисполь" транслирует в прямом эфире ряд украинских телеканалов.

Он прошел паспортный контроль.

В терминале Саакашвили встретили хлебом и солью, групповым исполнением гимна Украины и скандированием его имени.

Как сообщалось, 28 мая президент Украины Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника Петра Порошенко о лишении Саакашвили гражданства Украины.

В июле 2017 года Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.

10 сентября 2017 года Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в ресторане в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу. В МВД Украины пояснили, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство".

22 мая адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал в администрацию президента Зеленского письмо Саакашвили с просьбой вернуть ему гражданство Украины. Саакашвили указал, что, если у Зеленского даже есть какие-либо сомнения о целесообразности возвращать ему гражданство Украины, президент может дать распоряжение главе Государственной пограничной службы о том, что Саакашвили имеет право въехать на Украину, чтобы самому защитить свои права в суде.