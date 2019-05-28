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Трамп примет решение о возможном продлении СНВ-3 в 2020г - помощник президента США
Источник материала: Интерфакс
Американский президент Дональд Трамп определится по вопросу продления Договора между США и РФ о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в 2020 году, сообщил в среду специальный помощник Трампа Тим Моррисон.
"Президент примет решение в следующем году", - сказал он, выступая в Гудзонском институте.
Он добавил, что тема СНВ-3 сейчас обсуждается в администрации США.
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Американский президент Дональд Трамп определится по вопросу продления Договора между США и РФ о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических...
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