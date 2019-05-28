Трамп примет решение о возможном продлении СНВ-3 в 2020г - помощник президента США

Источник материала: Интерфакс

Американский президент Дональд Трамп определится по вопросу продления Договора между США и РФ о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в 2020 году, сообщил в среду специальный помощник Трампа Тим Моррисон.

"Президент примет решение в следующем году", - сказал он, выступая в Гудзонском институте.

Он добавил, что тема СНВ-3 сейчас обсуждается в администрации США.