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Лунный календарь на 30 мая: «Спокойствие, только спокойствие!»

29.05.2019 19:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

30 мая – 26-ой лунный день. Не стоит заниматься делами, требующими большой активности и общения. День – конфликтный, суетливый. У многих будут перепады настроения, излишняя эмоциональность или агрессия. Очень важно не поддаваться коварству дня: меньше болтать, не сплетничать.

Лунный календарь на 30 мая: «Спокойствие, только спокойствие!»
Фото: animator.ru

Неудачный день для работы: не делайте ничего, что может повлечь серьёзные последствия. Важно больше отдыхать, беречь силы.

Лучше отложить покупки и поездки, особенно на машине. Деньги в это время лучше экономить – есть опасность растратить их впустую. А водителям стоит быть особенно бдительными, беречь себя и авто.

Ещё в это время не стоит стричься и сажать растения. Стоит меньше есть, день опасен отравлениями.

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30 мая – 26-ой лунный день. Не стоит заниматься делами, требующими большой активности и общения. День – конфликтный, суетливый. У многих будут перепады настроения,...
 
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