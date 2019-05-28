Такого вы не видели: нелегал, пролезший в бардачок автомобиля!





В Европу пытался въехать нелегал, пролезший в бардачок автомобиля

Фото: Гражданская гвардия Испании





сообщает CNN. В испанском городе Мелилья, где находится крупный средиземноморский порт, в одном из автомобилей был обнаружен нелегал, пытавшийся попасть в Европу. Об этомCNN.





Сотрудники Гражданской гвардии Испании обнаружили африканца, который прятался в авто за панелью с бардачком. В этот же день, на пограничном пункте "Бени-Энзар" между Марокко и Мелильей в разных автомобилях были обнаружены еще три нелегала.



