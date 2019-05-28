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Песков: Путин и Лукашенко не обсуждали компенсации за "грязную" нефть
Источник материала: Партизан
Пресс-секретарь российского президента уточнил, что у президентов двух стран состоялась краткая встреча на полях Высшего Евразийского экономического совета.
Тема компенсаций за загрязнение нефтепровода "Дружба" пока не обсуждалась президентами России и Беларуси, хотя у Владимира Путина и Александра Лукашенко и состоялась рабочая встреча на полях Высшего Евразийского экономического совета. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,
"Нет, это пока не обсуждалось", - сказал представитель Кремля.
Он уточнил, что у президентов двух стран уже состоялась краткая встреча:
"Они же общаются на полях постоянно. И вчера вечером кратко общались, и сегодня".
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Пресс-секретарь российского президента уточнил, что у президентов двух стран состоялась краткая встреча на полях Высшего Евразийского экономического совета.
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