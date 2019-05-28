пишет ТАСС. Тема компенсаций за загрязнение нефтепровода "Дружба" пока не обсуждалась президентами России и Беларуси, хотя у Владимира Путина и Александра Лукашенко и состоялась рабочая встреча на полях Высшего Евразийского экономического совета. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,ТАСС.





"Нет, это пока не обсуждалось", - сказал представитель Кремля.





Он уточнил, что у президентов двух стран уже состоялась краткая встреча:





"Они же общаются на полях постоянно. И вчера вечером кратко общались, и сегодня".



