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Песков: Путин и Лукашенко не обсуждали компенсации за "грязную" нефть

29.05.2019 19:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пресс-секретарь российского президента уточнил, что у президентов двух стран состоялась краткая встреча на полях Высшего Евразийского экономического совета.

Тема компенсаций за загрязнение нефтепровода "Дружба" пока не обсуждалась президентами России и Беларуси, хотя у Владимира Путина и Александра Лукашенко и состоялась рабочая встреча на полях Высшего Евразийского экономического совета. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Нет, это пока не обсуждалось", - сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что у президентов двух стран уже состоялась краткая встреча:

"Они же общаются на полях постоянно. И вчера вечером кратко общались, и сегодня".


 
 
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Пресс-секретарь российского президента уточнил, что у президентов двух стран состоялась краткая встреча на полях Высшего Евразийского экономического совета.
 
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