ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стейк с кровью в России оказался под запретом

29.05.2019 19:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В российских ресторанах действительно запрещены стейки с кровью, однако Роспотребнадзор на практике пока никого не штрафовал за их приготовление.

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Федерации рестораторов и отельеров России, общественного омбудсмена в сфере индустрии гостеприимства Игоря Бухарова.
По его словам, то, что пока не было наложено ни одного штрафа, не означает, что у ведомства нет такой возможности. Как отметил Бухаров, Роспотребнадзор больше года назад получил право осуществлять контрольные закупки. «При такой-то закупке и можно измерить температуру стейка и при желании выставить немалый штраф», — пояснил он. Бухаров пояснил, что по нормам СанПина, вторые горячие блюда при раздаче должны иметь температуру не ниже 65 градусов, в то время как температура стейка medium rare — 60 градусов, а rare – 55 градусов.

Согласно действующим нормам КоАП, за нарушения санитарно-эпидемиологических требований к общепиту грозит административное наказание от штрафа в пять тысяч рублей до приостановления деятельности предприятия на срок до 90 суток.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов в докладе президенту предложил разрешить ресторанам в России подавать стейки прожарки rare, medium rare и medium, что, по его информации, не допускается действующими санитарными нормами для общественных заведений. Однако после этого заявления у него завязалась дискуссия в СМИ с Роспотребнадзором, который утверждал, что российские рестораны сами вправе выбирать рецепты приготовления блюд, и запрета на стейк «с кровью» нет.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В российских ресторанах действительно запрещены стейки с кровью, однако Роспотребнадзор на практике пока никого не штрафовал за их приготовление.
 
Новости дня
Новости разные
 
Председатель белорусской федерации футбола побывал с визитом в Волковыске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика