Домохозяйства Беларуси в среднем тратят более 1,2 тыс. рублей в месяц

Источник материала: Аргументы и факты

Располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 1290,3 рубля в месяц, в том числе:

в городах и поселках городского типа – 1387,7 руб.;

в сельских населенных пунктах – 1038 руб.

Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 1214,3 руб. в месяц, из которых 905,2 руб. (74,5%) приходится на потребительские расходы.



В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов составила:

на питание – 39,6%,

на покупку непродовольственных товаров – 31,1%,

на оплату услуг – 26,4%.