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Домохозяйства Беларуси в среднем тратят более 1,2 тыс. рублей в месяц

29.05.2019 20:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Домохозяйства Беларуси в среднем тратят более 1,2 тыс. рублей в месяц
Фото из открытых источников

Располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 1290,3 рубля в месяц, в том числе:

  • в городах и поселках городского типа – 1387,7 руб.;
  • в сельских населенных пунктах – 1038 руб.

Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 1214,3 руб. в месяц, из которых 905,2 руб. (74,5%) приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов составила:

  • на питание – 39,6%, 
  • на покупку непродовольственных товаров – 31,1%, 
  • на оплату услуг – 26,4%. 

Домохозяйства Беларуси в среднем тратят более 1,2 тыс. рублей в месяц
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Данные об уровне жизни домашних хозяйств в I квартале 2019 года представил Белстат.
 
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